El Ayuntamiento de Toro saca a licitación las obras de renovación de pavimentos en la calle Doctor Olivares y la plaza de San Julián

El Ayuntamiento de Toro ha sacado a licitación pública, el contrato para las obras de renovación de pavimentos y mejora de infraestructuras en dos vías de la ciudad, la calle Doctor Olivares y la plaza de San Julián de los Caballeros. Este proyecto será financiado mediante fondos propios del Ayuntamiento de Toro y subvenciones correspondientes al Fondo de Cooperación de la Junta de Castilla y León.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 182.329,88 euros (IVA incluido) y un plazo previsto de ejecución de seis meses desde el inicio de los trabajos. Contempla la pavimentación de calles, conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos, obras de alcantarillado y saneamiento. El objetivo es modernizar estas zonas del casco urbano mediante una renovación integral, ya que se trata de vías con un elevado tránsito que presentan un importante grado de deterioro. Estas obras también tienen como finalidad mejorar la movilidad peatonal mediante la creación de espacios más accesibles, cómodos y seguros para los vecinos.

Calles de Toro, Doctor Olivares / Rocío Gato / LZA

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, y la presentación de ofertas se realizará de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 20 de julio de 2026 a las 23:59 horas. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Toro continúa impulsando la mejora de los espacios públicos y la renovación de las infraestructuras municipales, avanzando en las mejoras del casco urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.