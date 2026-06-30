El Ayuntamiento de Toro celebra el Pleno ordinario correspondiente al mes de junio

El Pleno ordinario correspondiente al mes de junio se celebró en la tarde del martes 30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro. La sesión comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela. La mayor parte de los asuntos incluidos en el orden del día correspondieron a solicitudes de bonificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por transmisiones mortis causa.

Rafael González, portavoz del PP, comenzó la sesión “creo recordar que la junta de portavoces tiene carácter obligatorio, antes de la celebración de cualquier pleno, no se ha convocado la junta, creo que este no se puede llevar a cabo” a lo que el alcalde Carlos Rodríguez añadió, “en este caso entendimos, que los temas de hoy eran claros, se lo comente a tus compañeros” y procedió.

Ángeles Medina, concejala de Economía, quiso aclarar en el punto número dos, “tras un pleno celebrado en marzo, quería informar, que el Ayuntamiento de Toro no tiene que presentar ningún plan económico financiero, en base real al mismo real decreto ley”. El tema que se trató fue respecto a un nivel de endeudamiento del 12,5%, bastante inferior al permitido.

Para finalizar, María de la Calle Solares, portavoz del Grupo Municipal Zamora Sí, formuló varios ruegos relacionados con el mantenimiento y la mejora de la vía pública. Entre ellos, solicitó la reparación de una rejilla suelta en la calle Santo Domingo, la retirada o adecuación del cableado de una fachada en la calle Negrillo y el arreglo del bache existente en el carril bici del camino del Cementerio. Asimismo, pidió que se refuerce la limpieza en las zonas donde se ubican los contenedores de reciclaje, debido a la suciedad que queda tras la retirada de los residuos, así como el desbroce de las hierbas en el paseo de la Cárcel y la bajada al río. Por último, reclamó diversas mejoras en la señalización viaria del municipio.

En el turno de preguntas, María de la Calle Solares se interesó por los motivos por los que el desperfecto existente en la Puerta de San Marcos continúa sin repararse tras varios años. Asimismo, preguntó si el equipo de Gobierno tiene constancia del agua que les entra en las casas algunos vecinos de la zona de Santa Catalina cuando llueve y qué actuaciones se prevén al respecto. Por último, solicitó explicaciones sobre el criterio seguido para pavimentar con adoquines unas calles de nueva urbanización y con asfalto otras. En respuesta a esta última cuestión, la concejala de Obras, Ruth Martín, explicó que el criterio responde a razones presupuestarias y también de patrimonio, “en el casco histórico utilizamos adoquín, mientras que en las calles situadas fuera del centro se emplea asfalto”.

Para finalizar, Rafael González formuló tres preguntas al equipo de Gobierno. En la primera, señaló que, desde enero de 2025 hasta la fecha, se han levantado 170 reparos, lo que, a su juicio, supone el incumplimiento de determinadas leyes y de las bases de ejecución del presupuesto, por lo que preguntó cuándo prevén poner fin a esta situación. En segundo lugar, solicitó que se le responda por escrito que el Ayuntamiento no está obligado a elaborar un Plan Económico-Financiero. Por último, preguntó cuándo tiene previsto el equipo de Gobierno, iniciar la tramitación para adaptar el planeamiento urbanístico a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Noticias relacionadas

La concejala de Obras, Ruth Martín, concluye “a mí me acusan de invitaciones a técnicos toresanos y en vuestro momento, eran todos de fuera y muchos contratos se los lleva la misma persona, es falso lo que dicen”.