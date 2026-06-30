Abezames, el pueblo de Zamora cuya asociación cultural tiene más socios que habitantes: "Queremos demostrar que los municipios pequeños estamos llenos de vida"

El municipio de Abezames celebró el pasado fin de semana de la festividad de San Juan, una cita que, aunque tradicionalmente tiene lugar la noche del 23 de junio, se trasladó al sábado para facilitar la participación de vecinos. La jornada estuvo organizada por la Asociación Cultural el Salvador de Abezames, que fue creada en noviembre del pasado año con el objetivo de dinamizar la vida social y cultural de la localidad. Al frente de la asociación se encuentra Sonia Rodríguez Rodríguez, quien además es concejala del Ayuntamiento.

"Era la primera vez que organizábamos la fiesta de San Juan y la respuesta ha sido muy positiva. Después del éxito y la gran participación que tuvimos en la celebración de San Isidro, nos animamos a preparar esta nueva actividad, y estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido", explica la presidenta.

Un total de 60 personas participaron en la celebración, que comenzó con una cena popular en la que no faltó uno de los platos tradicionales de la zona, los huevos con chichas. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un concurso de postres caseros, jugaron al bingo y, como broche final, una pequeña hoguera en la que pudieron quemar un papel con sus deseos, siguiendo una de las tradiciones más representativas de la noche de San Juan.

Abezames celebra su noche de San Juan / Cedida / LZA

La asociación continúa consolidándose como un motor de actividad en el municipio, en apenas unos meses de vida ya cuenta con 91 socios, una cifra que supera incluso el número de habitantes empadronados en Abezames. "Hemos creado esta asociación con la ilusión de reunir a vecinos, familiares y personas que mantienen un vínculo con Abezames. Con muy pocos recursos y prácticamente sin ayudas estamos consiguiendo organizar actividades que devuelven vida al pueblo. Ver que contamos con 91 socios en una localidad de apenas 70 habitantes demuestra que existe un gran interés por mantener vivo nuestro municipio", destaca Rodríguez.

La Asociación Cultural Salvador de Abezames ya trabaja en la programación del verano cultural y en la colaboración con las próximas fiestas patronales, con el objetivo de seguir ofreciendo propuestas de convivencia y participación. "Queremos que los pueblos pequeños de Zamora tengan visibilidad y demostrar que siguen estando llenos de vida. Nuestro propósito es que no se olviden de nosotros y que, entre todos, contribuyamos a mantener vivas nuestras tradiciones y nuestra identidad", concluye la presidenta.