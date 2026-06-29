Saturnino Lorenzo Alonso, el miembro más longevo de La Lira de Toro: "Una banda como esta ayuda a crecer como músico, pero también como persona"

Saturnino Lorenzo Alonso, de 68 años, es el miembro más longevo de la Banda de Música La Lira de Toro. Su vinculación con la banda comenzó a los 12 años, tras asistir previamente a clases de solfeo y recibir el primer instrumento que quedó libre, la trompeta. En aquella época, el director de la banda era Antonio Amigo, quien impartía las clases de música en el Alcázar de Toro, con la colaboración de otros miembros de la agrupación cuando él no podía asistir. En la actualidad, también toca el fliscorno y continúa formando parte activa de la banda, desempeña el cargo de tesorero, aunque a lo largo de su trayectoria en la agrupación también ha ejercido otras responsabilidades, como vocal y presidente.

¿Cómo se inició en el mundo de la música?

Mi afición por la música me viene de familia, ya que tanto mi padre como mi abuelo fueron músicos, al igual que mi tío. Ellos despertaron en mí el interés por este mundo desde muy pequeño, ya que todos formaron parte de la banda. También mis hermanos han estado vinculados a ella, y con el tiempo esa tradición musical ha continuado en mi propia familia, con mi mujer y mi hijo Javier. En aquellos años no contábamos con escuela de música ni con las facilidades que existen hoy en día. Empecé asistiendo a clases de solfeo de lunes a viernes y, cuando comencé a tocar el instrumento, recuerdo que los viernes los tenía de descanso.

¿Cuántos directores ha tenido la oportunidad de conocer en la banda y qué le han aportado?

Antonio Amigo, Mercedes Oncalada, Jesús de la Sota, Casimiro García, Víctor de Teresa y el actual director, Jairo del Río. Con cada uno de ellos he aprendido cosas distintas y valiosas, ya que todos han aportado su propia forma de entender la música y la dirección. De algunos he aprendido especialmente la disciplina, de otros la cercanía, cada etapa ha sido diferente, pero todas me han ayudado a crecer como músico y como persona dentro de la banda. Ahora con Jairo, destacaría sobre todo su trato cercano y su preocupación por el bienestar del grupo. Es una persona muy amable, que intenta que no haya problemas y que todo funcione de la mejor manera posible.

¿Qué concierto de todos los que ha ofrecido con la banda recuerda con más cariño?

Uno de los recuerdos que guardo con más cariño fue cuando, siendo Casimiro nuestro director, viajamos a Valencia para participar en un certamen nacional de bandas. Fue una experiencia inolvidable y logramos un segundo premio a nivel nacional, un reconocimiento que supuso una gran satisfacción para todos. Otro momento muy especial fue la celebración del 125 aniversario de la banda, organizamos un gran concierto en la Plaza de Toros, donde estrenamos una obra del músico y compositor toresano David Rivas. Lo más emocionante de aquel día fue volver a reunirnos con antiguos miembros de la banda que, por diferentes circunstancias personales, ya no seguían formando parte de ella. Pudimos reencontrarnos con personas a las que hacía muchos años no veíamos y compartir de nuevo la música y los recuerdos.

A lo largo de estos años, ¿hay algún momento especialmente triste que recuerde?

Sin duda, el momento más duro que he vivido relacionado con la banda fue la pérdida de mi hermano, que falleció con tan solo 18 años en un accidente de tráfico. Él también formaba parte de la banda, compartimos la pasión por la música. Recuerdo con una profunda emoción el día de su funeral, cuando la banda acudió a tocar para despedirle, un homenaje que solo se realiza cuando fallece un miembro que se encuentra en activo, un gesto que siempre llevaré conmigo. Un recuerdo muy triste, pero también un ejemplo de que la banda ha estado presente en momentos importantes de mi vida.

¿Podría compartir alguna anécdota simpática vivida en la banda?

Cuando entran nuevos miembros a la banda y hacemos algún viaje, mantenemos una tradición que siempre ha dado lugar a muchas risas. Les colgamos una "L" de novatos y tienen que llevarla durante todo el viaje, desde que salimos de Toro hasta que regresamos. Es una forma simpática de darles la bienvenida y de integrarlos en el grupo desde el primer momento. Con el paso de los años son ellos mismos quienes se encargaran de colocarla a los siguientes músicos que se incorporen…

¿En qué momento o situación se encuentra con la banda, ha llegado a plantearse una posible retirada?

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Llevo muchos años formando parte de la junta directiva, me gustaría que otras personas asumieran esa responsabilidad, porque considero que los cambios también son necesarios para esta asociación. Han sido muchos años de trabajo, compromiso y dedicación, y ahora me apetece vivir la banda de otra manera, con más tranquilidad. Me gustaría ir a los conciertos, a sentarme con mis compañeros, disfrutar de la música, tocar y, cuando termine, volver a casa sin tener que estar pendiente de la organización o responsabilidades que conlleva formar parte de la junta. Como músico no me planteo dejar la banda, si la salud y la vida me lo permitan, seguiré tocando. Mientras pueda coger el fliscorno y subir al escenario con mis compañeros, allí seguiré estando.