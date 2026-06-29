Embutidos Ballesteros, reconocida como la segunda mejor charcutería de España en la primera edición de CharcutEXPO

Embutidos Ballesteros, empresa familiar fundada en 1994, dirigida en la actualidad por Elier Ballesteros, ha sido distinguida con dos estrellas o lo que equivale a una medalla de plata, en CharcutEXPO, la gran feria de la charcutería. Se ha llevado acabo por primera vez en IFEMA, Madrid, durante los días 16 y 17 de Junio, con el objetivo de impulsar la transformación del sector a través de la innovación y nuevos modelos de negocio, el éxito de esta primera convocatoria augura su continuidad en los próximos años. Un reconocimiento a las mejores charcuterías de nuestro país por su apuesta por productos de calidad, experiencia de cliente diferencial y nuevos conceptos o modelos de negocio.

Estos Premios Nacionales Joyas de la Charcutería, supone un importante reconocimiento al trabajo, dedicación y compromiso que la empresa mantiene desde hace más de tres décadas. Los galardonados se dieron a conocer durante la Gran Gala Final, en la que compitieron más de cuarenta charcuterías de toda España. La tienda que Embutidos Ballesteros presentó al certamen, ubicada en la Plaza de Alemania de Zamora, fue una de las grandes protagonistas al alzarse con este importante reconocimiento.

Tienda de Embutidos Ballesteros en la plaza de Alemania de Zamora. / Victor Garrido / LZA

"Elegimos presentar esta tienda porque en 2024 recibió el Premio al Comercio Tradicional de Castilla y León. Es una tienda muy selecta, solo de charcutería, que combina el diseño inspirado en la muralla con un concepto moderno. Además, está situada en un lugar emblemático y con mucho paso de gente. El año que viene volveremos a presentar otra tienda al concurso.” Añade Ballesteros. Su empresa destaca por la calidad de sus jamones y embutidos, pero también en carnes, así como por el trato personalizado a sus clientes y este premio viene a reafirmar su profundo compromiso con la excelencia, la atención al cliente y esfuerzo constante por ofrecer productos de máxima calidad.

"La verdad es que no me lo esperaba. Es una feria nueva, que se ha celebrado por primera vez, pero ha nacido con mucha fuerza. En apenas tres meses han conseguido organizar un evento de gran nivel, con ponencias de mucha calidad y una organización muy profesional. Ojalá tenga continuidad, porque iniciativas como esta ponen en valor nuestro sector.” Una feria muy especializada, centrada exclusivamente en la charcutería, los quesos y otros productos delicatessen, sin incluir carnes frescas, lo que la convierte en un punto de encuentro muy interesante para los profesionales.

Elier Ballesteros con el galardón. / Cedida

Elier Ballesteros dirige un equipo formado por 47 trabajadores, en diez tiendas repartidas entre Zamora, Toro, Salamanca y Valladolid, cada una adaptada a un perfil de cliente diferente, aunque todas mantienen una línea de diseño e identidad común. A todo ello se suma la fábrica, el corazón de la empresa, desde donde se elaboran todos sus productos. Sobre una posible expansión, prefiere mostrarse prudente: "No sé si abriremos más tiendas. No puedo decir ni que sí ni que no".

Continua evolucionando y adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin renunciar a los valores tradicionales que han definido a la empresa desde sus inicios. "Hoy en día la gente joven compra muchos productos envasados, pero nosotros apostamos por la calidad y por el producto fresco. Creemos que merece la pena comprar el queso, la carne o los embutidos al corte, sin tanto envase, porque se nota. En Zamora tenemos la suerte de contar con productos excepcionales y con grandes profesionales que ofrecen una relación calidad-precio muy buena. Por eso creo que es fundamental seguir apostando por el comercio tradicional y por las tiendas de barrio. No solo ofrecen un trato cercano, también generan empleo estable y ayudan a mantener vivas las calles.”

Reconocimiento recibido, colocado en la tienda de Embutidos Ballesteros de la plaza Alemania de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Elier concluye destacando, “estar entre los cuarenta establecimientos seleccionados ya era un orgullo, pero terminar ganando este premio supone un reconocimiento al trabajo bien hecho durante muchos años. No es solo un premio para mí, sino para todo mi equipo. También creo que los consumidores deben apostar más por la charcutería tradicional, por conocer el origen de lo que compran y por valorar el trabajo que hay detrás. Ferias como esta ayudan a dar visibilidad a empresas que apuestan por la calidad, el comercio de proximidad y el buen hacer, y son fundamentales para seguir impulsando el sector."