Los bomberos voluntarios de Toro se forman en mejorar la preparación y coordinación ante incendios forestales
Participaron en una jornada formativa celebrada en el País Vasco junto a profesionales y voluntarios del ámbito de las emergencias procedentes de distintos puntos de España
Voluntarios del Servicio de Bomberos de Toro han participado en unas jornadas de formación sobre incendios forestales en Karrantza (País Vasco). Un encuentro destinado a mejorar la preparación, coordinación y el intercambio de conocimientos entre profesionales y voluntarios del ámbito de las emergencias. Fueron recibidos por Raúl Palacio, Alcalde de Karrantza, y Belén Fernández, Alcaldesa de Lanestosa.
Durante la jornada matutina abordaron diversos contenidos teóricos, entre ellos la tipología de incendios forestales, fichas de trabajo y apoyo en la interfaz, nuevos equipos de autoprotección, extinción de incendios forestales y sistemas de protección del interfaz. Todos estos conocimientos fueron llevados a la práctica durante la tarde a través de diferentes talleres y ejercicios, en los que los participantes pudieron aplicar las técnicas y procedimientos aprendidos en diferentes lugares.
"Muchos de los conceptos ya los conocíamos, pero este tipo de jornadas son fundamentales para seguir practicando, perfeccionar las técnicas y actualizar conocimientos, siempre aprendes algo nuevo. Además, compartir experiencias con bomberos y voluntarios de otros servicios ha sido muy enriquecedor, porque permite intercambiar ideas y conocer diferentes métodos de trabajo. Ha sido una experiencia muy positiva”, añade Agustín Arias Otero, jefe de bomberos de Toro
Durante esta jornada, los participantes, llegados desde distintos puntos de España, cumplieron el objetivo de adquirir nuevos conocimientos y diferentes técnicas de actuación para seguir avanzando en la prevención y respuesta ante los incendios forestales. El encuentro concluyó con la entrega de los certificados de asistencia a todos los participantes y con una barbacoa de convivencia que puso el broche final a un intenso sábado de formación.
Desde el Ayuntamiento de Toro se agradece al Ayuntamiento de Karrantza, a la Asociación Nacional de Bomberos Voluntarios y al resto de entidades organizadoras la invitación y la acogida brindada durante esta actividad.
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