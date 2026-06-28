Lucía Martínez Hernández, disciplina y pasión por el baile

La toresana Lucía Martínez Hernández, de 19 años, inició su formación en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Valladolid, con tan solo 11 años. A los 14, coincidiendo con el comienzo de 4.º de ESO, se traslada a Madrid para continuar sus estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. El acceso no fue fácil, ya que tuvo que superar unas pruebas de admisión altamente competitivas para optar a la única plaza disponible en toda España.

Allí también finaliza bachillerato y tras cuatro años de formación y residencia en Madrid, decidió regresar a Valladolid. El pasado año, comenzó su primer curso universitario, una nueva etapa académica que sigue compaginando con su carrera en la danza. “Mi paso por Madrid fue una experiencia muy positiva y enriquecedora, de la que me llevo un gran aprendizaje. No obstante, decidí regresar a mi conservatorio de origen porque consideré que era la mejor para continuar mi formación”, añade.

De lunes a viernes, Lucía comienza su jornada a las 8.30 horas en el conservatorio, donde ensaya hasta las 15.00. Por las tardes continúa con sus estudios universitarios, una rutina que exige una gran dedicación. “Es un ritmo muy intenso y apenas deja tiempo para descansar. Además, muchos fines de semana también tenemos actividades”, explica. Ahora, con la llegada del verano, disfruta de un breve respiro. “Ya estoy de vacaciones”.

Tras completar quinto curso, se encuentra a menos de un año de finalizar su formación en el conservatorio y obtener el título de Profesional de Danza. Se trata de un itinerario de diez años, compuesto por cuatro cursos de enseñanzas elementales, ya superados con su correspondiente titulación, y seis de enseñanzas profesionales.

Trabajan cuatro especialidades dentro de la danza española: flamenco, escuela bolera, danza estilizada y folclore. Además, reciben formación en danza clásica, interpretación y asignaturas teóricas, consideradas la base de su aprendizaje. “También danza clásica, interpretación y clases teóricas, porque es la base de todo”, explica. Entre todas ellas, su especialidad favorita es el flamenco.

Tras finalizar el conservatorio, deberá enfrentarse a un proceso de audiciones y tiene previsto trasladarse a Granada para especializarse en flamenco, además de continuar allí sus estudios universitarios. Su objetivo a largo plazo es dedicarse al flamenco y al tablao, sin cerrar la puerta a seguir aprendiendo, “me quiero seguir formando en todo, porque me encantaría formar parte de una compañía de danza,”.

De todas sus actuaciones, destaca especialmente la de este año, cuando el conservatorio de Valladolid se desplazó a Toro para ofrecer una representación. “La gente muchas veces no comprende lo que hacemos hasta que lo ve, me gustó que las personas de mi entorno pudieran conocer de cerca nuestro trabajo”, señala.

Curso de bulerías

Este verano impartirá en Toro un cursillo de bulerías, uno de los palos del flamenco. El objetivo es, según explica, “enseñar no solo una coreografía y la bulería, sino también ofrecer recursos para que, cuando salgan a bailar puedan utilizarlos, unas nociones básicas para que se puedan defender”, con contenidos centrados en el compás, los pasos y los marcajes. La actividad está dirigida a partir de los 13 años, sin límite de edad, y no descarta formar también un grupo de menor edad si hubiera demanda, “adaptaría los conocimientos”, señala.

El curso se desarrollará los días 20, 22, 24, 28 y 30 de julio en las instalaciones de Body Factory. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del teléfono 634661037 . “Si este curso sale bien, me gustaría ir realizando más”, añade.

Agradece a sus padres todo el esfuerzo, la dedicación y el apoyo incondicional que le han brindado para poder llegar hasta donde ha llegado.