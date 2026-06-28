El festival solidario "Suspiros en Movimiento" recauda fondos para Cruz Roja en Toro

Éxito de afluencia al festival "Suspiros en Movimiento" celebrado ayer en la plaza de toros de Toro, organizado por la escuela de danza de Sandra Iglesias. Un evento solidario a beneficio de Cruz Roja, con una entrada de 8 euros cuya recaudación íntegra se destinará a la adquisición de material para un nuevo proyecto, cuyo objetivo es seguir ofreciendo sus servicios con la mayor calidad posible a todas aquellas personas que puedan necesitar sus recursos en un momento determinado. La iniciativa contó con una gran afluencia de público, que llenó el ruedo y respaldó con su asistencia este evento solidario.

Participaron 65 alumnos y se disfrutó de doce actuaciones que mostraron todo lo aprendido durante el último curso y su evolución, en diferentes estilos musicales y grupos. La escuela toresana, agradece la colaboración del Ayuntamiento de Toro y de numerosas empresas privadas, que hicieron posible realizar un sorteo de varios regalos entre los asistentes. Contó con la colaboración de la pianista toresana Daniela Hernández, quien interpretó varias piezas compuestas por su profesor, Vicente Urones. También participó el grupo flamenco de Ismael “el Nano”, y la gala fue presentada por Josué Bermejo.

Sandra Iglesias, directora de la escuela, inició sus estudios de danza a los cuatro años en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, en Valladolid, donde se formó hasta los 17 años. Posteriormente, se especializó en salsa y bachata a nivel profesional. En Toro lleva impartiendo clases desde hace diez años, organizadas por diferentes edades y niveles. En su escuela se trabaja danza clásica y contemporánea entre otros bailes, así como coreografías de los años ochenta y actuales. Además, varias de sus alumnas muestran interés en dedicarse a la danza de forma profesional.

Desde Cruz Roja de Toro y el Ayuntamiento de Toro han querido agradecer que se haya contado con esta organización para la celebración de este evento solidario