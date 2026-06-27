Las Noches de Toro vuelven para escribir nuevas historias

Toro es algo más que un destino, Toro es regreso. Regreso a las raíces, a los afectos, a los recuerdos que aguardan pacientes durante el invierno. Llama a quienes un día partieron, pero llevan esta tierra en el corazón, y abraza a quienes la viven y la hacen suya cada día.

Toro, ciudad de reyes y de leyes, tierra noble que guarda entre sus piedras la memoria de los siglos. Ciudad de Doña Elvira, donde la historia parece susurrar en cada rincón y el pasado camina sereno junto al presente. Cuando el verano se aproxima y la luz se alarga sobre sus calles, se viste de cultura, de fiestas y de encuentros, de música que llena las plazas, de risas compartidas y de noches que parecen no tener fin, “Las noches de Toro”.

Cartel de 1988 anunciando las Noches de Toro. / Archivo

En aquellas noches que comenzaron por los años ochenta, Toro se convirtió en un referente musical a nivel nacional, el latido de una generación que encontró en esta tierra un escenario inolvidable, donde la música se convirtió en parte de su historia. Radio Futura, Danza Invisible, Los Ronaldos, La Unión, La Dama se Esconde, Los Secretos, Tam Tam Go y Mecano pusieron la banda sonora al verano de 1988. Aquel cartel excepcional quedó grabado para siempre en la memoria de la ciudad.

Y cómo olvidar aquella noche en la que Héroes del Silencio hicieron vibrar la Plaza Mayor. Para muchos, fue el acontecimiento musical más importante que ha vivido la ciudad, quizás otros señalen conciertos distintos, porque los recuerdos también entienden de gustos y emociones, pero pocos dudan de que aquella actuación ocupa un lugar privilegiado.

Y no fueron los únicos, también dejaron su huella en los escenarios bandas como Burning, Barón Rojo, Camilo Sexto, La Pantoja o El Último de la Fila, completando un legado de noches inolvidables que aún hoy resuenan en el recuerdo de la ciudad.

Marlena Noces de Toro Bodega Divina Proporción 2025 / Rocío Gato / LZA

2018: El regreso de Las Noches de Toro

Durante unos años, aquellas noches quedaron en silencio, pero en 2018, el Ayuntamiento de Toro devolvió la vida a aquella esencia perdida, recuperando el espíritu de las antiguas veladas, aunque con una mirada más abierta y pensada para todos los públicos. “Las Noches de Toro” llegaron con teatro, musicales, ballet, monólogos, magia, DJs de distintos estilos y una programación musical diversa que abarcaba múltiples géneros.

Aquel año de regreso tuvo un nombre propio que brilló con especial intensidad, Pablo López, quien ofreció un concierto inolvidable en la Bodega Divina Proporción, un escenario único donde colgó el cartel de entradas agotadas. Fue el símbolo perfecto de una nueva etapa, que nunca renunció a su pasado.

Pablo López en 2020 durante un concierto en Zamora. / Archivo.

Programa "Las Noches de Toro" 2026

Este verano, las noches de Toro volverán a encenderse del sábado 4 de julio al sábado 15 de agosto, marcando un nuevo capítulo de cultura, un programa diverso y de nuevo pensado para todos los públicos. Con la ilusión de un verano que ya empieza a latir, desde el Ayuntamiento de Toro invitan a todos a formar parte y disfrutar de esta experiencia.

Sábado 04 de julio. Plaza de Toros a las 21:00h. Pica Pica (espectáculo infantil)

(espectáculo infantil) Sábado 18 de julio. Plaza de Toros a las 22:00h. Tributo a Joaquín Sabina a cargo de la Banda La Lira y Jimenos Band .

a cargo de la . Sábado 01 de agosto. Plaza de Toros a las 22:00h. Aurum, el legado de los cuentos.

Viernes 07 de agosto. Plaza de Toros a las 22:00h. Luis Piedrahíta.

Sábado 08 de agosto. Bodega Divina Proporción a las 20:00 horas. Carlos Ares y Rosario Cohete, acompañado de otros artistas que serán anunciados próximamente.

acompañado de otros artistas que serán anunciados próximamente. Sábado 15 de agosto. Plaza de Toros a las 22:00h. Mikel Erentxun "Duncan Dhu 40 aniversario"

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