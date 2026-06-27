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El Concierto de los Ajos de la Banda de Música La Lira llena el ruedo toresano

Un variado programa bajo la dirección de Jairo del Río el que se interpretaron tres obras del músico y compositor toresano David Rivas

VÍDEO | La banda La Lira de Toro ofrece el Concierto de los Ajos

VÍDEO | La banda La Lira de Toro ofrece el Concierto de los Ajos

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Rocío Gato

La Plaza de Toros de Toro acogió un año más el tradicional Concierto de los Ajos, con un ruedo lleno de público que disfrutó del espectáculo y participó activamente. El concierto estuvo dirigido por su director, Jairo del Río, quien, una vez más, aportó su toque personal y de humor, haciendo del evento una experiencia cercana y animada.

El concierto se estructuró en dos partes. En la primera, se interpretaron dos pasodobles del músico y compositor toresano David Rivas, La Lira de Toro y Welcome Overture, este último con un aire especial de temática futbolística con motivo del Mundial. A continuación, sonó Variazioni in Blue, de Jacob de Haan, dedicado a los alumnos de la Banda de la Escuela Municipal de Música y que ahora forman parte de La Lira, ya que era una pieza que solían interpretar con frecuencia “para recordar viejos tiempos”.

La segunda parte continuó con Diego Pérez, otro pasodoble de concierto de David Rivas, seguido de Ross Roy, también de Jacob de Haan, una obra que la banda llevaba tiempo sin incluir en su repertorio y “que tenía muchas ganas de volver a interpretar”, añade del Río. El concierto finalizó con un "medley" de El Rey León, con motivo del 15.º aniversario de su musical en el Teatro Lope de Vega de Gran Vía, Madrid, poniendo el broche final a una actuación muy aplaudida.

Noticias relacionadas y más

El próximo concierto de la Banda de Música La Lira será el viernes 3 de julio, también en la Plaza de Toros, a las 22.00 horas, bajo el título “A2 Bandas”. Una propuesta musical que reunirá sobre el mismo escenario a la Banda Sinfónica de la Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés y a la Banda Municipal de Música La Lira.

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