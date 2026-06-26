Personas sordociegas disfrutan del tinto de Toro: "El vino es una experiencia sensorial, es compartir emociones y sensaciones"

Como cada 27 de junio, la ONCE conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas, una fecha destinada a visibilizar a un colectivo que necesita apoyos específicos para comunicarse, orientarse, participar en la sociedad y desenvolverse con autonomía en su vida diaria. En Toro, la celebración tuvo lugar un día antes en la Bodega Liberalia, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva. La bodega, que ya ha colaborado en numerosas ocasiones con la ONCE, preparó una jornada dividida en tres partes. En primer lugar, los participantes realizaron un recorrido por el exterior, donde conocieron las instalaciones e historia de la bodega. Posteriormente, visitaron la zona subterránea, en la que se encuentran las barricas en crianza. La actividad concluyó con un almuerzo y una cata maridada de tres vinos diferentes, poniendo el broche final a una jornada de convivencia, sensibilización y disfrute en torno a la cultura del vino.

Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, destacó el valor de este tipo de iniciativas para las personas con sordoceguera. "El vino es una experiencia muy sensorial y, para estas personas es una forma magnífica de disfrutar a través del gusto y el olfato. Son sentidos que les permiten percibir y vivir la experiencia de una manera muy intensa", explicó. Además, subrayó que actividades como esta favorecen la inclusión y la participación social, al ofrecer espacios accesibles donde pueden disfrutar de experiencias culturales y gastronómicas en igualdad de condiciones.

Beatriz Fernández Pujo, directora de Liberalia, explicó que la bodega mantiene un firme compromiso con este tipo de actividades. "Siempre trabajamos muy unidos al mundo de la cultura y este tipo de catas son diferentes, yo las llamo catas divertidas, porque se viven desde otra perspectiva. Todas las personas tienen derecho a disfrutar y percibir el mundo del vino de la manera que quieran, cada una a su forma", señaló. Además, destacó que “este tipo de experiencias demuestran que el vino va mucho más allá de una simple degustación, el vino también es compartir emociones y sensaciones”.

Ismael Pérez Blanco, Delegado Territorial de la ONCE en Castilla y León, fue quien propuso a la bodega organizar esta jornada. La respuesta fue afirmativa desde el primer momento, ya que ambas partes compartían el objetivo de ofrecer una experiencia diferente. Los participantes, que pertenecían al colectivo de personas con sordoceguera de Castilla y León y se desplazaron hasta Toro desde provincias como Valladolid, Palencia o León para disfrutar de esta actividad. En la comunidad autónoma hay 265 personas con sordoceguera, de las que 58 reciben atención especializada por parte de la ONCE, entre ellas se encuentran 11 escolares, que también forman parte de este programa de apoyo.

Acompañados en todo momento por mediadoras comunicativas, los asistentes pudieron descubrir el proceso de elaboración del vino a través de una experiencia plenamente sensorial. Durante la visita tocaron las barricas, los corchos y las botellas, conocieron las uvas que ya se pueden encontrar en las cepas y exploraron los jaulones donde reposan las botellas antes de su comercialización, una forma de acercarse al mundo del vino utilizando el tacto, el olfato y el gusto. ”Iniciativas como esta contribuyen a hacer más accesible la cultura y el patrimonio enológico para todas las personas”, concluye Beatriz Fernández.