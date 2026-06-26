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El Centro Multiservicios Palacio de Valparaíso de Toro celebra su fiesta del verano

El grupo Tío Babú actuó de forma altruista en una jornada de convivencia que reunió residentes, familiares y usuarios

El grupo Tío Babú en la fiesta de verano del Centro Multiservicios Palacio de Valparaíso, Toro

El grupo Tío Babú en la fiesta de verano del Centro Multiservicios Palacio de Valparaíso, Toro / Cedida

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Rocío Gato

Toro

El Centro Multiservicios Palacio de Valparaíso, gestionado por AFA Zamora en Toro, celebró durante la tarde del 25 de junio, su fiesta del verano, una jornada de convivencia que reunió a las personas residentes junto con sus familiares y usuarias de los distintos servicios del centro. Los jardines del centro acogieron una tarde llena de música, tradición y participación, en la que el grupo de folclore tradicional Tío Babú ofreció una actuación que hizo disfrutar a todos con un repertorio de música popular. La celebración contó además con la participación espontánea de varios familiares, que se animaron a bailar y cantar, creando un ambiente cercano, festivo y lleno de emoción.

Este tipo de actividades favorecen de forma diferente la convivencia entre residentes, usuarios, familiares y amigos, además de fomentar el bienestar emocional y la participación activa. El día concluyó con una cena especial al aire libre para las personas residentes, poniendo el broche final a una tarde de celebración compartida. Desde AFA Zamora “queremos agradecer al grupo Tío Babú su generosa colaboración, así como a todas las familias y personas que participaron e hicieron posible una tarde tan especial”.

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