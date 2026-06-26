El Ayuntamiento de Toro y la Junta Agropecuaria local se oponen a la instalación de macroplantas de biogás en la comarca
Ambas entidades apuestan por un modelo de economía circular sostenible y piden un estudio de impacto ambiental conjunto a la Junta de Castilla y León
La Junta Agropecuaria de Toro, ha mantenido una reunión con el alcalde, Carlos Rodríguez, en el que ambas entidades han expresado una posición común en relación con el modelo de desarrollo energético asociado al biogás. Tanto la organización agraria como el Ayuntamiento de Toro manifiestan su oposición a la instalación de macroplantas de biogás en la ciudad y su comarca. En contraposición, apuestan por proyectos de economía circular sostenibles, vinculados a las necesidades reales de los ganaderos y las industrias de la zona, que permitan aprovechar los recursos existentes sin generar un impacto negativo en el territorio.
Durante la reunión también se planteó la necesidad de solicitar a la Junta de Castilla y León la elaboración de un estudio de impacto ambiental conjunto que analice de forma global todas las plantas proyectadas en la zona, teniendo en cuenta sus posibles efectos acumulativos. El Ayuntamiento de Toro y la Junta Agropecuaria de Toro coinciden así en la defensa de un modelo sostenible, equilibrado y compatible con la actividad ganadera, industrial y medioambiental de la comarca.
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