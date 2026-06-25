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La ONCE celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas con una experiencia inmersiva en la Bodega Liberalia de Toro

La iniciativa invitará a descubrir el vino a través de sus aromas, sus matices y sus sensaciones

Bodega Liberalia, en Toro.

Bodega Liberalia, en Toro. / Cedida

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I. G.

La ONCE celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas con una experiencia inmersiva en la Bodega Liberalia de Toro.

De la mano de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera , la ONCE celebrará mañana 26 de junio en Toro el Día Internacional de las Personas Sordociegas, -que se conmemora el 27 de junio- una fecha clave para visibilizar a un colectivo que necesita apoyos específicos para comunicarse, orientarse, participar y desenvolverse con autonomía en su vida diaria.

En este marco, y entre otras actividades, el viernes 26 de junio, se llevará a cabo una jornada muy especial, pensada por y para las personas con sordoceguera, donde cada instante está diseñado para ser sentido, compartido y disfrutado con los cinco sentidos… y alguno más.

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En la Bodega Liberalia, a partir de las 13:00 horas, se podrá vivir el vino de una manera única: una experiencia inmersiva que invitará a descubrirlo a través de sus aromas, sus matices y sus sensaciones (cata de vinos maridada con productos gastronómicos de la tierra). Un viaje sensorial donde los olores susurran historias, los sabores despiertan recuerdos y cada percepción se convierte en emoción. Porque el vino… también se siente.

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