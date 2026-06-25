Cobadu abrirá un gasocentro en Toro, que será punto estratégico para la distribución de combustible
El Ayuntamiento de Toro refuerza su colaboración con la cooperativa zamorana para impulsar nuevas oportunidades económicas en el municipio y en la comarca
I. G.
La cooperativa Cobadu abrirá proximamamente un nuevo gasocentro en Toro, lo que reforzará este municipio como punto estratégico para la distribución de combustible y servicios logísticos en la comarca. El Ayuntamiento de Toro refuerza así su colaboración con Cobadu para impulsar nuevas oportunidades económicas en el municipio y en la comarca.
El Ayuntamiento de Toro continúa con su ronda de reuniones periódicas con empresas de la zona con el objetivo de fortalecer la colaboración, estrechar vínculos y conocer de primera mano sus proyectos e iniciativas de futuro.
En esta ocasión, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, ha mantenido un encuentro con Rafael Sánchez Riesco, adjunto a gerente de Cobadu (Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero) y una de las cooperativas agroalimentarias más importantes de España y la mayor empresa de la provincia de Zamora.
Durante el encuentro, Rafael Sánchez Riesco destacó la apuesta de la cooperativa zamorana por Toro y su entorno, subrayando el compromiso de Cobadu con el crecimiento económico y logístico de la zona.
Punto estratégico
Como muestra de esta apuesta, Cobadu pondrá en marcha próximamente un nuevo gasocentro en Toro, una infraestructura que estará operativa en los próximos meses y que supondrá un importante avance para la localidad, convirtiéndola en un punto estratégico dentro de la distribución de combustible.
Este nuevo proyecto permitirá reforzar la posición de Toro como enclave logístico, favoreciendo la actividad económica y mejorando los servicios disponibles para agricultores, empresas y vecinos de la comarca.
El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, ha valorado positivamente esta colaboración y ha destacado que “la llegada de nuevas iniciativas empresariales y la consolidación de las ya existentes son fundamentales para seguir impulsando el desarrollo de la ciudad de Toro y también de su comarca”.
Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando en esta línea de diálogo permanente con las empresas, fomentando alianzas que contribuyan al crecimiento económico, la creación de oportunidades y la proyección de Toro como un municipio atractivo para la inversión.
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