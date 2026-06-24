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Los usuarios de Los Cinco Pilares de Toro exigen mejoras en el centro

Los miembros de esta asociación reclaman la renovación urgente de la junta directiva y denuncian la desaparición de actividades

Centro de Día &quot;Los Cinco Pilares&quot; de Toro.

Centro de Día "Los Cinco Pilares" de Toro. / A. E.

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Alejandro Escolano

El malestar y la indignación ha crecido entre los usuarios del Centro de Mayores “Los Cincos Pilares” de Toro. Un grupo numeroso de socios ha alzado la voz con el objetivo de exigir la convocatoria urgente de elecciones para así de esta manera renovar la junta directiva actual. El objetivo principal de esta declaración es el de frenar de manera tajante el "progresivo deterioro” de este espacio público, lugar que es esencial para la convivencia y el bienestar social de la localidad. Además, según explican los propios socios, la "alarmante falta de cualquier tipo de iniciativa" por parte de los actuales dirigentes han provocado que el centro se encuentra en una "situación de decadencia" tanto institucional como social.

Pérdida de elementos clave

Los socios han lamentado que la gran mayoría de actividades emblemática que desde un punto de visto histórico fomentaban la hermandad, la participación y la convivencia entre los miembros hayan sido eliminadas y por lo tanto hayan desaparecido de la programación oficial. Algunos de los ejemplos de esta “dejadez y desaparición” de actividades son la supresión de aquellos eventos más tradicionales, como la fiesta del magosto, las comidas de convivencia y otros talleres esenciales.

Bloqueo desde el mes de febrero

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A pesar de que el periodo de mandato de la actual junta directiva ya ha expirado de forma legal, los socios aseguran que la dirección de este centro “se niega de manera sistemática a activar el proceso electoral”, haciendo oídos sordos hacia los distintos requerimientos. Ante este escenario de bloqueo, son los socios los que piden “a quién corresponda” que intervengan de manera inmediata y efectiva.

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