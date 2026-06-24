Toro también celebra San Juan con un ambiente único
Hogueras, música y muy buen ambiente: Vídeos y galería
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Las tradicionales hogueras de la noche de San Juan volvieron a reunir a vecinos y visitantes de Tagarabuena y Toro, donde el fuego, símbolo de renovación y buenos deseos, marcó una de las celebraciones más esperadas del inicio del verano. La velada estuvo acompañada por la música de la Rondalla Amigos del Arte, que interpretó piezas populares y aportando un ambiente festivo a una noche mágica. Entre hogueras y canciones, ambas localidades mantuvieron viva una noche que cada año congrega a numerosas personas para festejar el comienzo de una nueva estación.
- Colapsa parcialmente el puente que une Granja Florencia con la Nacional 122: la solución pasa por un nuevo viaducto
- Lucía San José, la joven promesa del vino de Toro: 'A los 15 años elaboré mi primer tinto; la bodega ha formado parte de mi vida desde siempre
- Encarna Escudero, la panadera más longeva de Toro: 'Ver a la gente todos los días es lo que más me gusta de este trabajo
- Los toresanos Marcos Fernández y Patricia Méndez gestionarán el chiringuito de la Piscina Municipal de Verano
- Una ciudad que sabe a vino y rock: El festival Vintoro llena Toro de música y de gente
- Un helicóptero y drones participaron en la localización del hombre perdido en Toro
- Las obras más esperadas en el Palacio de Bustamante de Toro arrancarán de forma inminente
- Samuel Sobrino, creador de Vintoro: “No concibo que este festival desaparezca”