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Toro también celebra San Juan con un ambiente único

Hogueras, música y muy buen ambiente: Vídeos y galería

Música y buena compañía para celebrar junto a la hoguera de San Juan en Toro

Música y buena compañía para celebrar junto a la hoguera de San Juan en Toro

Alejandro García Benito / Rocío Gato

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Alejandro García Benito

Las tradicionales hogueras de la noche de San Juan volvieron a reunir a vecinos y visitantes de Tagarabuena y Toro, donde el fuego, símbolo de renovación y buenos deseos, marcó una de las celebraciones más esperadas del inicio del verano. La velada estuvo acompañada por la música de la Rondalla Amigos del Arte, que interpretó piezas populares y aportando un ambiente festivo a una noche mágica. Entre hogueras y canciones, ambas localidades mantuvieron viva una noche que cada año congrega a numerosas personas para festejar el comienzo de una nueva estación.

Una noche mágica en las hogueras de la noche de San Juan en Tagarabuena y Toro

Una noche mágica en las hogueras de la noche de San Juan en Tagarabuena y Toro

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Una noche mágica en las hogueras de la noche de San Juan en Tagarabuena y Toro / Rocío Gato

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