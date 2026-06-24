Toro también celebra San Juan con un ambiente único

Las tradicionales hogueras de la noche de San Juan volvieron a reunir a vecinos y visitantes de Tagarabuena y Toro, donde el fuego, símbolo de renovación y buenos deseos, marcó una de las celebraciones más esperadas del inicio del verano. La velada estuvo acompañada por la música de la Rondalla Amigos del Arte, que interpretó piezas populares y aportando un ambiente festivo a una noche mágica. Entre hogueras y canciones, ambas localidades mantuvieron viva una noche que cada año congrega a numerosas personas para festejar el comienzo de una nueva estación.

Una noche mágica en las hogueras de la noche de San Juan en Tagarabuena y Toro / Rocío Gato