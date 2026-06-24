San Juan reúne a Tagarabuena en torno al mantel
La tradicional hoguera dio el pistoletazo de salida a una jornada de unión vecinal que gira en torno a una comida popular, actividades para los más pequeños y música
Alejandro Escolano
El fuego de la hoguera, la tradición y la gastronomía se han vuelto a unir y dar la mano un año más en Tagarabuena, uno de los barrios más poblados de la localidad de Toro, para celebrar la fiesta de San Juan. Con la realización de esta festividad se mantiene de forma simbólica viva esa “llama de convivencia” que tanto caracteriza a los vecinos de este barrio, que se volcaron por completo en una jornada plenamente festiva diseñada con el objetivo de compartir, disfrutar y estrechar lazos entre los vecinos.
El primer acto de la festividad tuvo lugar con una misa celebrada a las doce del mediodía en la iglesia parroquial de San Juan el Bautista, aunque la jornada realmente se transformó en un evento de unión, hermandad y disfrute para los vecinos a la hora de la comida. Los habitantes de Tagarabuena de todas las edades, tanto los más mayores como los más pequeños, se congregaron tanto en el interior del salón de la tele, reformado recientemente, como en una mesa colocada bajo unos amplios toldos. De esta manera, los vecinos han podido resguardarse de estas altas temperaturas producidas por la ola de calor, compartiendo platos de arroz, bebidas refrescantes, anécdotas y una sobremesa que ha unido a jóvenes y mayores.
Tarde de diversión
Tras la comida, tuvieron lugar una serie de actividades para el disfrute de los más pequeños y al ritmo propio de la música. Desde el ayuntamiento se ha contratado hinchables para que los niños disfruten de la tarde. Mientras, junto a uno de los edificios colindantes a la iglesia, desde la organización se encargaron de contratar a un dj con el objetivo de amenizar la tarde y poner música para todos los públicos. De esta manera se puso el cierre a jornada de convivencia, que, como el año pasado, han demostrado la unión, la hospitalidad y el gran orgullo que es representativo de Tagarabuena.
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