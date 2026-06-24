El Ayuntamiento de Toro refuerza la vigilancia ante el aumento del abandono de enseres y residuos en la vía pública

En los últimos meses, se ha detectado un incremento en el abandono de muebles, electrodomésticos y otros enseres en diferentes puntos de la ciudad. De forma general, las personas que llevan a cabo estas conductas incívicas suelen depositar estos objetos en las inmediaciones de los contenedores, aprovechando franjas horarias de escasa afluencia de personas, especialmente durante la madrugada, con el fin de evitar ser identificadas por los vecinos.

Esta práctica genera un importante perjuicio para la imagen y el entorno urbano de la ciudad, además de ocasionar problemas de higiene y salubridad en la vía pública. Asimismo, dificulta considerablemente las labores de los servicios municipales de limpieza, ya que obliga a los operarios a realizar tareas adicionales de retirada y gestión de residuos que no forman parte de la recogida ordinaria, con el consiguiente incremento de tiempo y recursos públicos.

Además, la acumulación de estos enseres puede obstaculizar el tránsito de peatones, generar riesgos para la seguridad y favorecer la aparición de nuevos vertidos incontrolados. Por ello, resulta fundamental concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de utilizar los servicios habilitados para la recogida de muebles y enseres, garantizando así una ciudad más limpia, segura y respetuosa con el entorno.

Con el fin de facilitar la correcta gestión de residuos voluminosos, recuerdan que existe un servicio municipal de recogida de enseres destinado a aquellos vecinos que, por diferentes motivos, no puedan trasladarlos personalmente al punto limpio. Este servicio se presta el primer lunes de cada mes, en caso de que dicha fecha coincida con un día festivo, la recogida se realizará el segundo lunes del mes. Para poder hacer uso de este servicio, los interesados deberán presentar previamente una solicitud mediante instancia en el Registro Municipal, indicando de forma detallada los enseres que desean retirar, así como el lugar exacto donde serán depositados para su recogida.

Este sistema permite organizar adecuadamente el servicio, optimizar los recursos municipales y evitar el abandono incontrolado de muebles, electrodomésticos y otros objetos en la vía pública, contribuyendo así al mantenimiento de una ciudad más limpia, ordenada y respetuosa con el entorno. Asimismo, se recuerda a todos los vecinos que el Punto Limpio municipal permanece abierto de martes a sábado en horario de mañana, de 7.00 a 13.15 horas. Este servicio está disponible sin necesidad de cita previa, permitiendo a los ciudadanos depositar de manera cómoda y gratuita los residuos y enseres autorizados para su correcta gestión y tratamiento.

Desde la Concejalía de Limpieza, dirigida por María Velasco, se recuerda que “las papeleras están destinadas exclusivamente al depósito de pequeños residuos generados en la vía pública y, en ningún caso, deben utilizarse para depositar bolsas de basura doméstica”. Esta advertencia responde a que, de forma reiterada, los servicios municipales detectan la presencia de este tipo de residuos en numerosas papeleras de la ciudad, especialmente en determinadas zonas donde esta práctica se repite con frecuencia.

Asimismo, el Ayuntamiento informa de que se intensificará la vigilancia para detectar estas conductas incívicas y se aplicarán las medidas previstas en la normativa municipal a aquellas personas que incumplan las obligaciones de mantenimiento y limpieza de los espacios públicos. Las cuantías de las sanciones previstas para este tipo de infracciones varían en función de su gravedad, pudiendo ser calificadas de leves, a graves o muy graves. En el caso de las infracciones leves, las multas oscilan entre 200 y 700 euros, mientras que para las infracciones graves las sanciones económicas pueden situarse entre 750 y 1.500 euros. También se agradece la colaboración ciudadana y se anima a todos los ciudadanos a seguir contribuyendo al cuidado de la ciudad, haciendo de Toro un municipio más limpio, sostenible y respetuoso.