El Teatro Fundos Latorre acoge el XXI Concierto de San Juan de ProCulTo

Hoy martes 23 de junio, el Teatro Fundos Latorre acogerá, a las 20.30 horas, el tradicional Concierto de San Juan, organizado por la Asociación Cultural Promoción de la Cultura en la Comarca de Toro (ProCulTo). El evento alcanza su vigésimo primera edición y, bajo el título “La música en tiempos de Don Quijote”, contará con la actuación del Cuarteto Euroamericano, dirigido por el director de coro y orquesta toresano Ángel del Palacio, y con la colaboración especial del barítono también toresano, Fidel Velasco.

El Cuarteto Euroamericano es una formación de cuerda integrada por dos violines, viola y violonchelo. Está compuesto por Isabel Carpintero, profesora de la Escuela Municipal de Música de Fuenlabrada (Madrid), concertino de la Orquesta Sinfónica Euroamericana y titulada en las especialidades de violín y viola; Blanca Sánchez-Cortés, violinista; Ana Domínguez, especialista en viola por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; y Belinda Zazo, profesora de violonchelo en diversas academias y conservatorios de la Comunidad de Madrid desde 2015.

La primera parte del concierto es “Oda a Don Quijote”, del compositor y multiinstrumentista alemán Georg Philipp Telemann. Esta obra presenta, a través de los distintos movimientos de la suite, recursos orquestales que actúan como onomatopeyas musicales y evocan algunos de los episodios más significativos de la célebre novela de Miguel de Cervantes. La segunda parte del concierto contará con la participación especial del barítono Fidel Velasco, quien interpretará varias romanzas acompañado por la formación de cuerda y piano.

Las entradas tienen un precio general de 6 euros y podrán adquirirse previamente en la taquilla del teatro.