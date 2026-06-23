Encarna Escudero, la panadera más longeva de Toro: "Ver a la gente todos los días es lo que más me gusta de este trabajo"

La Panadería Escudero cuenta con más de cien años de historia dedicados a la elaboración artesanal de pan y dulces. Sus orígenes se remontan a 1920, cuando los abuelos de la actual generación pusieron en marcha un negocio familiar que, gracias al esfuerzo y la dedicación de sus sucesores, ha permanecido vivo durante más de cien años, pasando de padres a hijos a lo largo de tres generaciones. Los tres hermanos, Ángela, Encarna y Juan Escudero de la Calle, están actualmente al frente de esta empresa.

“Empezaron mis abuelos, después mis padres y ahora estamos al frente sus tres hijos, aunque creemos que la cuarta generación no continuará con este negocio familiar”, explica Encarna Escudero de la Calle, de 60 años, quien se encarga de la atención al público. “Mi función dentro de la empresa es atender a los clientes, es lo que más me gusta, vender nuestros productos y mantener el trato cercano con la gente”, añade. Ubicada en el número 5 de la calle Rejadora, una de las vías más transitadas de Toro, esta panadería se ha convertido en un establecimiento emblemático de la ciudad. Abastecen de pan y bollería a generaciones de toresanos y vecinos de la comarca, manteniendo la calidad y el sabor tradicional que la caracterizan.

Con más de 106 años de historia, el horno continúa abriendo sus puertas cada día, cerrando únicamente los domingos por la tarde. Su permanencia en el tiempo es un reflejo del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de una familia que ha hecho del pan mucho más que un oficio: una forma de vida y una parte importante de la identidad local. “Con trece años dejé de estudiar y empecé a trabajar con mis padres. Desde muy joven aprendí el valor del esfuerzo y del sacrificio, madrugando cada día para ayudar en la panadería”, añade Encarna Escudero, “me levanto a las 8.00 de la mañana para venir a la panadería y atender a los clientes junto a otras dos empleadas. "Ver entrar a clientes de toda la vida, conversar con ellos y ofrecerles nuestros productos es, sin duda, la parte que más me gusta de este trabajo”.

Ángela Escudero de la Calle, de 62 años, se encarga de la parte del obrador, comenzando su jornada cada día a las 5.30 horas de la mañana, hasta las 13.00 horas. “Ella elabora las pastas, los panecicos, magdalenas, palmeras, cruasanes, repeladas, sobados… en definitiva, toda la parte dulce, también empanadas y hornazos. Se ocupa de ir elaborando diariamente estos productos para que nunca falten en nuestro mostrador”, explica Encarna Escudero. Su trabajo, realizado de forma constante y artesanal, es clave para mantener la variedad y la calidad de la oferta de la panadería, donde cada pieza se prepara siguiendo la receta y el cuidado de siempre.

Juan Escudero de la Calle, de 53 años, es el encargado de la elaboración del pan. Su jornada comienza a las 3:00 de la madrugada y se prolonga hasta alrededor de las 14:00 horas. “Se encarga de hacer todo el pan y, junto a otros trabajadores, también de su distribución a comercios, bares y restaurantes, así como a pueblos de los alrededores. Se hace en otro horno que tenemos en la Plaza de Santa Clara”. En total elaboran hasta 18 variedades de pan, aunque los más demandados día tras día siguen siendo el pan candeal, la rosca, la bolla de kilo, la rústica y la artesana. Una oferta amplia que combina tradición y variedad, y que mantiene vivo el sabor característico de este obrador centenario.

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Entre todos sus productos más vendidos destacan las repeladas y los panecicos, dos elaboraciones muy típicas de la zona que no suelen encontrarse en otros lugares. “Distribuimos a numerosos comercios y, sobre todo, son los turistas quienes más los compran. Muchos de los visitantes que llegan a Toro en distintas fiestas no se marchan sin llevárselos”, explica desde la panadería. Se trata de productos con un fuerte arraigo local, que han pasado de generación en generación, manteniendo su receta intacta. Y para finalizar, desde la Panadería Escudero quieren además mostrar su agradecimiento a toda la clientela: “Gracias por la confianza de todos estos años y por los clientes que vienen cada día a nuestra panadería”.