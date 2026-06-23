La Banda La Lira llevará su música a las principales citas culturales y festivas del verano toresano

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toro, han dado a conocer el calendario de actos en los que participará la Banda de Música La Lira de Toro durante el próximo verano. Como ya es habitual, la agrupación tendrá una destacada presencia en varios eventos del programa de Ferias y Fiestas de San Agustín, el desfile de las Carrozas, la corrida de toros, la celebración del día de San Agustín y los actos en honor a la Virgen del Canto, donde actuará tanto en el desfile matinal, acompañando a autoridades y vecinos, como en el concierto nocturno que pondrá el broche final a las fiestas

La primera actuación tendrá lugar el próximo 26 de junio. La Plaza de Toros de Toro será el escenario del tradicional Concierto de los Ajos y dará comienzo a las 21.30 horas. Continuarán el viernes 3 de julio la Plaza de Toros acogerá, a partir de las 22.00 horas, el concierto “A2 Bandas”, una propuesta musical que reunirá sobre el mismo escenario a la Banda Sinfónica de la Escuela-Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés y a la Banda de Música La Lira.

La formación madrileña, integrada por cerca de 80 músicos, será la encargada de abrir el concierto con una primera parte dedicada íntegramente a la obra del músico y compositor toresano David Rivas. “Gracias a él pudimos contactar con esta banda, la concejala de Cultura, Mercedes Neira, fue quien inició las conversaciones, explicó Javier López, concejal de Cultura. Tras esta actuación, la Banda de Música La Lira protagonizará la segunda parte del concierto. Ambas formaciones estarán dirigidas por el director de La Lira, Jairo del Río.

Por su parte, Saturnino Lorenzo y Marcos Santa María, tesorero y presidente de la banda toresana, respectivamente, destacaron que el repertorio de los conciertos se ha diseñado pensando en todos los públicos. “Hemos querido centrarnos en música específica para banda, combinando pasodobles y adaptaciones de bandas sonoras, un repertorio más ameno y atractivo para el público en general", señalaron. Asimismo, agradecieron las nuevas propuestas y colaboraciones que están surgiendo en el ámbito cultural y musical, contribuyendo a enriquecer la programación.

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Las entradas para este concierto, al igual que para el tradicional Concierto de los Ajos, tendrán un precio de 3 euros y podrán adquirirse de forma anticipada en las taquillas del Teatro Fundos Latorre, en su horario habitual, así como a través de la plataforma vivetoro.sacatuentrada.es. La Banda de Música La Lira también formará parte de la programación de Las Noches de Toro, será el sábado 18 de julio, cuando ofrecerá un tributo a Joaquín Sabina junto a Jimenos Band. En esta ocasión, el concierto estará dirigido por la toresana Ana Alonso, integrante de La Lira y profesora de la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos. Con esta programación, la banda reafirma su papel y compromiso como una de las entidades culturales más representativas de la ciudad.