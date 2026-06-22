Xiyo y Fernández encabezarán el Wildlife Festival en Toro

El viernes 14 de agosto, la Plaza de Toros de Toro acogerá una nueva edición del Wildlife Festival, una cita ya consolidada dentro de la programación musical de la ciudad y que reunirá a destacados artistas de la música urbana. El cartel estará encabezado por el dúo Xiyo y Fernández, referentes del reguetón a nivel nacional. Junto a ellos actuará Kristina, artista y compositora reconocida por su versatilidad dentro del reguetón y otros géneros urbanos como el trap. También formará parte del festival Glorysixvain, cuya propuesta musical destaca por una atrevida fusión de reguetón alternativo, neoperreo y sonidos electrónicos oscuros. La programación se completa con las actuaciones de Dellachaouen y de los artistas zamoranos Geka, Poper y Khosan. La apertura del evento correrá a cargo de DJ Sanze, mientras que el cierre contará con la participación de los DJs Alexandra, Mommytaai y Nenukos.

Desde el Ayuntamiento de Toro continúa apostando por “Toro, ciudad de la música”. La concejala de Fiestas, María Velasco, destacó que “tocamos todos los géneros y llegamos a todos los públicos. En esta ocasión queremos acercar a la ciudad otro tipo de artistas y seguir apostando por que la gente joven se quede en Toro. Cada generación tiene sus propios gustos musicales y debemos tenerlo en cuenta”. El festival dará comienzo a las 21.00 horas, “un horario elegido para facilitar el desarrollo del evento y evitar que finalice demasiado tarde”, añade.

Por su parte, Andrés Rodríguez Fernández, uno de los organizadores, agradeció el respaldo institucional al proyecto, “es una gran apuesta y hay que agradecer al Ayuntamiento de Toro su apoyo a un cartel con artistas de tanto nivel. Es una oportunidad única para disfrutar de grandes nombres del género urbano que, en otras ciudades, suponen entradas muy costosas”. Destacó que, “también hemos querido apostar por jóvenes promesas y por DJs locales, con los que siempre hay que contar en este tipo de festivales”.

“Es un gran festival y su calidad no se refleja en el precio”, señalan. Esta será la sexta edición del Wildlife Festival, aunque en algunos años no pudo celebrarse. Bruno Campano Iturriagagoitia, responsable de imagen y vídeo del evento, explica que “queremos que este festival siga creciendo. Por él ya han pasado artistas muy reconocidos, esperamos que acuda todo el público posible y se disfrute muchísimo”. Animan a vecinos y visitantes a asistir a un evento cuyo precio de entrada es de tan solo 12 euros.

La organización también cuenta con la participación del toresano Francisco Rodríguez Ruiz, conocido como “Chisco”. Además, en los próximos días se publicará una playlist con una selección de canciones de los artistas participantes para que quienes estén interesados en asistir puedan conocer más sobre sus propuestas musicales. Las entradas ya están a la venta a través de vivetoro.sacatuentrada.es y también podrán adquirirse en la taquilla de la Plaza de Toros el mismo día del evento.