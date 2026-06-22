Las obras más esperadas en el Palacio de Bustamante de Toro arrancarán de forma inminente

La insistencia de la concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Toro está más cerca de dar sus frutos y, en principio, esta semana arrancarán los trabajos de desmontaje y retirada de escombros del Palacio de Bustamante.

Aunque el arquitecto encargado de la intervención prevista ha comunicado a Obras y Urbanismo que los trabajos arrancarán el jueves, la concejala del área, Ruth Martín, no esconde su "preocupación" por el estado del histórico inmueble que, por su avanzado deterioro, en octubre de 2023 fue incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra.

Por este motivo, Martín reitera la necesidad de que la intervención "empiece en la mayor brevedad posible", porque la inacción de la propiedad, una entidad bancaria y una empresa, ha agravado el estado del Palacio de Bustamante en el que "se siguen cayendo estructuras de la cubierta y elementos de importante valor del inmueble".

La intervención que, en principio, empezará a ejecutarse a partir del jueves, fue autorizada a finales de enero por la Comisión Territorial de Patrimonio, por lo que los trabajos se han demorado cinco meses, a pesar, de que la concejalía de Obras y Urbanismo ha exigido en varias ocasiones su inicio inmediato para intentar frenar, en la medida de lo posible, el deterioro del edificio.

Y es que el retraso que acumula la actuación exigida a la propiedad ha agravado el estado del Palacio de Bustamante, en el que se han registrado hundimientos y desplomes que, entre otros daños, han provocado la desaparición del "oratorio" de Santa Teresa de Jesús, la estancia en la que pernoctó en sus visitas a la ciudad.

Por otra parte, la concejala de Obras y Urbanismo recordó que la autorización aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio excluye la demolición total del inmueble, por lo que los trabajos que se iniciarán esta semana se centrarán en el desmontaje, el desescombro, la estabilización de los espacios en situación de ruina o la recuperación de "elementos" de especial valor patrimonial e histórico, al margen de "afianzar" otras estancias para evitar que se registren nuevos hundimientos en la "parte principal".

Durante la ejecución de las obras de consolidación se ejercerá un estricto control para evitar que puedan destruirse entre los escombros elementos o restos importantes, entre los que se encuentran los escudos o las columnas ochavadas de un patio interior, entre otros.

El objetivo final de la intervención es conservar un edificio histórico. Por este motivo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a adoptar diferentes medidas tras el primer desplome registrado en 2018. Entre otras actuaciones, la concejalía de Obras y Urbanismo dictó una orden de ejecución, que no fue atendida por la propiedad, lo que derivó en la imposición de multas coercitivas de 70.000 euros.