Un helicóptero y drones participaron en la localización del hombre perdido en Toro

La Guardia Civil localizó en buen estado a un hombre cuya desaparición fue comunicada el viernes a primera hora de la tarde en la zona de Toro. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, el aviso se produjo después de que se tuviera conocimiento de que el varón, que se desplazaba a caballo, podía encontrarse desorientado. Ante esta situación, se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron varias patrullas de la Guardia Civil, así como medios aéreos. En concreto, se incorporó al operativo el helicóptero que se encontraba prestando servicio en el festival Vintoro, además del equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en el uso de drones.

El hombre ha sido finalmente localizado a las 17.20 horas. Hasta el lugar acudieron patrullas de la Guardia Civil, que comprobaron que se encontraba en buen estado.