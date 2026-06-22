Los bomberos de Toro comparten su labor con los usuarios de una residencia

Trabajadores y usuarios de la residencia "San Agustín" de Toro han realizado recientemente una visita a las instalaciones del Parque de Bomberos, en la que pudieron conocer de cerca la importante labor que desarrollan sus efectivos para preservar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes.

Durante la visita, los residentes conocieron los medios técnicos y los vehículos de los que disponen los bomberos de Toro para intervenir en incendios, accidentes o en la retirada de enjambres.

Los bomberos mostraron en todo momento su cercanía y sus ganas de compartir con los participantes en la visita el trabajo que realizan en situaciones de emergencia.

A lo largo del año, los bomberos abren en varias ocasiones las puertas del Parque, enclavado en la plaza de San Agustín, para que los ciudadanos conozcan los medios de los que disponen para sus intervenciones.