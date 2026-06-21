Un recital fusiona música y literatura en la Casa de Cultura de Toro
Vicente Urones ofrecerá el concierto entre libros, acompañado por alumnas de flauta travesera y piano de la Escuela Municipal de Música
“Música entre libros”. Este es el título del recital de música y literatura que este lunes 22 de junio, a partir de las 18.30 horas, acogerá la Casa Municipal de Cultura de Toro.
El concierto será ofrecido por Vicente Urones, músico y profesor de la Escuela Municipal de Música “Jesús López Cobos” y por cuatro alumnas de flauta travesera y tres de piano.
El recital fusionará música y literatura y, como apuntan responsables de la Casa Municipal de Cultura, “será el broche perfecto para comenzar el verano”.
Además, agradecieron públicamente a Vicente Urones su participación en esta iniciativa cultural e invitaron a los toresanos a disfrutar del recital “Música entre libros”.
Por otra parte, la Casa Municipal de Cultura ha presentado recientemente el programa de actividades que acogerá durante el verano, de las que parte se relacionan con el eclipse solar que tendrá lugar en agosto, tales como cuentacuentos, una conferencia, un taller o un encuentro infantil para pequeños artistas y científicos.
Además, durante el verano regresará a la Casa Municipal de Cultura el ciclo de cine infantil, que arrancará el 29 de junio con la proyección de la película “Los tipos malos”.
Por último, la Casa Municipal de Cultura ha recordado que, a partir de este miércoles, 24 de junio, cambiará el horario de atención al público, que podrá acceder a las instalaciones desde las 9.00 hasta las 14.30 horas.
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