Lucía San José, la joven promesa del vino de Toro: "A los 15 años elaboré mi primer tinto; la bodega ha formado parte de mi vida desde siempre"

La bodeguera toresana Lucía San José ha sido reconocida recientemente por el Basque Culinary Center con uno de los premios "100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía".

La concesión de este galardón no es fruto de la casualidad. La joven toresana compagina en la actualidad sus estudios de un grado de Periodismo y otro de Relaciones Internacionales en la Universidad de Valladolid, con el trabajo que desempeña en la bodega Divina Proporción, su "casa" y el lugar al que "siempre" regresa para ayudar a sus padres, Máximo San José y Ana Alonso, y a su hermano, Máximo, en el día a día de la empresa familiar.

San José con su padre trasvasa a barrica el vino «Platón» | CEDIDA

Por tanto, el ritmo de su rutina diaria lo marcan las clases, los trabajos y la vida universitaria, pero los fines de semana y durante las vacaciones vuelve a Toro para trabajar en la bodega que, como reconoce, "desde siempre ha formado parte de mi vida". Y es que, desde su infancia, ha sido testigo de "cómo se hablaba de vinos, de viñas, de ideas nuevas y de formas de mejorar".

Con el paso del tiempo, la joven se ha convertido en un eslabón fundamental en la cadena de trabajo en la bodega familiar, que ha logrado posicionarse como un referente a nivel gastronómico y enoturístico.

La jornada en Divina Proporción comienza, como relata San José, sobre las 10.00 horas cuando suele llegar el "equipo" a las instalaciones. Sin embargo, "cada día es distinto" porque el trabajo en una bodega es amplio y variado, además de "cambiante" en función de la época del año.

En la actualidad, está viviendo uno de los momentos más especiales en la bodega, con el trasvase a las barricas del vino "Platón", el primer tinto con el que "empecé a implicarme de verdad en la bodega", allá por 2019 cuando tan solo contaba con 15 años. De hecho, recuerda que participó en todo el proceso de elaboración de este vino tan especial para ella, desde la elección de la uva hasta la selección de la barrica, el tiempo de crianza, el nombre del tinto o la etiqueta.

Otras tareas

En otras jornadas de trabajo, colabora en tareas tan variadas como embotellar el vino, preparar pedidos, organizar el almacén e intercambiar impresiones con los distribuidores.

Además, en el día a día de la joven, también suele encargarse de recibir a las personas que, a partir de las 13.00 horas, comienzan a llegar a la bodega para participar en una visita guiada. Esta es una de las funciones con la que más disfruta, ya que le brinda la oportunidad de "contar la historia de la bodega", además de "explicar cómo trabajamos" y de "enseñar el lugar en el que elaboramos nuestros vinos".

Lucía San José trasvasa a una barrica de crianza el primer vino que elaboró con tan solo 15 años. | CEDIDA

De hecho, reconoce que a los visitantes que recalan en la bodega les intenta transmitir "que detrás de cada botella hay muchas horas de trabajo, muchas decisiones y una forma muy personal de entender el vino, la tierra y el entorno". Una vez concluida la visita guiada, pasa al comedor, en el que también ayuda durante el servicio de comidas, espacio en el que "el ritmo cambia completamente", ya que la bodega "se llena de gente, conversaciones y movimiento" y, en todo momento, "hay que estar pendiente de las mesas para que todo salga bien y para que las personas que nos visitan se sientan a gusto".

No esconde la joven bodeguera que el trabajo en el comedor supone "una parte muy intensa del día, pero también es muy gratificante" porque muchas personas que reservan mesa y degustan la oferta gastronómica de Divina Proporción "terminan la jornada con una experiencia completa", después de visitar la bodega, probar sus vinos y disfrutar de su entorno privilegiado.

San José atribuye a su madre el "éxito" del comedor de la bodega porque, al margen de la aceptación del menú cerrado, "su manera de tratar a la gente es ejemplar", al margen de que cuida cada detalle para que cada uno de los comensales se sienta especial. De hecho, considera que esa "cercanía" es una de las claves para conseguir que muchas personas repitan la experiencia.

La joven con su madre en los viñedos de la bodega. | CEDIDA

San José también alaba la entrega, la profesionalidad y el trabajo de su padre, al que define como "mi mayor referente en el mundo del vino", al margen de que "siempre está pensando nuevas ideas para la bodega, nuevas formas de mejorar y nuevos caminos para seguir creciendo".

De su progenitor también ha aprendido a "mirar el vino con respeto, pero también con inquietud y con ganas de avanzar", ya que una de sus principales cualidades es su "enorme capacidad para imaginar proyectos y para ilusionarse con cada añada, cada viña y cada botella".

Sin duda, sus padres son el espejo en el que mirarse, porque "forman un equipo mágico" y "han creado una bodega increíble, con muchísimo esfuerzo, dedicación y profesionalidad", al margen de conseguir que Divina Proporción "tenga una identidad propia", legado que, junto a su hermano, espera mantener para que "el proyecto siga vivo", aunque es consciente de que este reto supone "una responsabilidad muy grande".

La joven también reconoce el importante papel que desempeña su hermano en la bodega, porque "no para de pensar nuevas ideas", aunque también imagina "vinos distintos" y cómo aportar matices diferentes. De hecho, muchas de las ideas que la bodega valora poner en marcha han sido planteadas por su hermano, tales como elaborar un "vino ancestral", que consiste en embotellarlo antes de que concluya la fermentación alcohólica, que finalizaría ya dentro de la botella y, al producir dióxido de carbono de forma natural, el vino adquiriría gas.

Otra de las nuevas ideas en las que trabaja la bodega es la elaboración del vino "Divina Proporción" que, en parte, pasaría por depósitos de hormigón con forma ovalada, y la otra parte por barrica. Estos depósitos, como apunta, también "cumplen con el número de la divina proporción, algo que conecta directamente con el nombre y la filosofía de la bodega" y, por tanto, permitirá unir, "de una forma muy bonita", el concepto, la elaboración y la identidad del proyecto.

La bodeguera con su hermano en Divina Proporción. | CEDIDA

La jornada laboral en la bodega toresana concluye sobre las 18.30 horas, cuando el "equipo" comenta ideas, prueba vinos o, simplemente, disfruta del entorno de Divina Proporción. De hecho, algunos días, San José participa en la cata de los diferentes vinos para decidir "qué camino debe seguir cada uno, a qué lote irá, cuánto tiempo necesita, si debe pasar más tiempo en barrica o si ya está preparado para otra fase".

Estos momentos los define como "especiales", porque combinan "la parte técnica, la familiar y la emocional", momentos en los que escucha con atención las opiniones de sus padres para seguir aprendiendo y formándose en el sector del vino.

Campaña de vendimia

Su trabajo en la bodega no es igual cada día y, de hecho, en algunas épocas del año "es mucho más intenso", especialmente durante la vendimia, en la que las jornadas "son más largas y duras", porque es necesario compaginar la recogida de uva en los viñedos y el trabajo de elaboración del vino con la atención del comedor y de las personas que participan en las visitas guiadas. "La vendimia exige mucho esfuerzo físico y mucha coordinación", pero a la vez "es uno de los momentos más importantes y emocionantes del año", asegura.

En agosto, San José cumplirá 22 años y, es consciente de que preservar un legado tan importante como la bodega familiar requiere "muchísimo tiempo, implicación y presencia diaria", por lo que su intención es dedicarse en un futuro a un proyecto que ha marcado y marcará su vida.

No obstante, el periodismo es otra de sus pasiones. Su tía, la periodista Cristina San José, le ha inculcado desde pequeña que, "detrás de cada botella hay una historia que contar", filosofía que plasma en los pequeños poemas que aparecen en las contraetiquetas de cada envase de vino de la bodega.

La joven toresana confía en que su formación universitaria le ayude a complementar su trabajo en la bodega. Sobre el periodismo, reconoce que le permitirá "contar la historia que hay detrás de cada elaboración", al margen de asumir la comunicación de Divina Proporción, trabajo que califica como "fundamental". No obstante, en un futuro, también le gustaría colaborar con medios de comunicación especializados o vinculados al sector vitivinícola.

Por otra parte, su formación universitaria en Relaciones Internacionales le puede aportar una visión más amplia para que "el vino de Toro llegue a más lugares" y no esconde su creciente interés por aprender qué estrategias de comercialización "pueden funcionar mejor" para explorar y conquistar nuevos mercados, gracias a las materias relacionadas con el comercio o los idiomas que estudia en el grado.

En definitiva, San José ha dejado de ser una joven promesa del sector vitivinícola y, siguiendo la senda de sus padres y de la mano de su hermano, espera en un futuro plasmar su talento y sus conocimientos en los vinos de la bodega familiar.