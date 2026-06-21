La ciudad de la música vibra al ritmo del rock y el punk con el festival Vintoro

Aficionados al punk y al rock procedentes de diversos puntos de la geografía nacional, han convivido dos días con los toresanos durante la celebración de Vintoro que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de los festivales musicales más multitudinarios y con más proyección de cuantos se celebran en la ciudad.

Las elevadas temperaturas registradas en las dos jornadas no restaron afluencia a un festival que, desde su primera edición, reúne en Toro a algunas de las mejores bandas de rock y punk del panorama musical español.

Tras la resaca de la primera jornada, los participantes en Vintoro vibraron con el vermú musical celebrado en la Plaza Mayor. Gorras, sombreros de paja, pistolas de agua, cerveza y calimocho, fueron el mejor aliado de los asistentes a un vermú, en el que el sofocante calor no frenó ni la diversión ni las ganas de disfrutar de la música en directo.

"Presbicia", la banda tributo al mítico grupo "La Polla Récords", liderada por el conocido actor y director de cine, Daniel Guzmán, fue la encargada de abrir el vermú musical y, desde el primer acorde, se metió al público en el bolsillo.

Alejandro García Benito

Sobre el escenario, Guzmán y los músicos de la banda derrocharon energía y repasaron muchos de los éxitos de "La Polla Récords". De hecho, Guzmán reconoció que "algunos van al gimnasio y nosotros hacemos música", en alusión al esfuerzo físico y a su entrega en un escenario, que abandonó en varias ocasiones para mezclarse con el público en la plaza de La Glorieta e interpretar a coro parte del repertorio del concierto.

Incluso, en la última canción, Guzmán invitó a los espectadores a subir al escenario para una interpretación conjunta, que puso el broche de oro a una actuación inolvidable.

Tras el concierto ofrecido por "Presbicia", llegó el turno de la histórica banda "Parabellum", que interpretó un variado repertorio ante un público entregado y al que contagió su pasión por el punk y el rock.

Una vez concluido el vermú musical, los asistentes al festival repusieron fuerzas en la zona de acampada y en los establecimientos hosteleros de la ciudad para afrontar con energía el tramo final de Vintoro.

Durante la tarde y la noche del sábado, en el polideportivo municipal de Toro los asistentes vibraron al ritmo de los conciertos ofrecidos por los grupos Envidia Kotxina, Porretas, Koma, Narco, Sons of Aguirre & Scila, así como por Segismundo Toxicómano.

Por las elevadas temperaturas, los bomberos de Toro colaboraron con el festival y, con agua esparcida con mangueras, refrescaron a los participantes, que agradecieron un gesto que contribuyó a bajar la temperatura corporal, pero no la de la diversión.

Una edición más, Vintoro cautivó a los asistentes que disfrutaron de un festival que se ha convertido en una cita ineludible para aquellos que vibran al ritmo del punk y del rock.

De hecho, con el paso de los años, el festival Vintoro se ha consolidado como un referente a nivel musical, pero también como un activo turístico de primer orden para Toro porque, además de promocionar su rico patrimonio histórico artístico o su gastronomía, dinamiza la economía local y sectores como la hostelería o el comercio.

Además, contribuye a divulgar la calidad de los vinos que se elaboran en la Denominación de Origen Toro que, desde la primera edición y junto al Ayuntamiento, colaboran en un evento que, año tras año, gana adeptos y mantiene viva la llama de la música rock y punk.

A pesar de la creciente proyección del festival, un año más, afloraron las quejas de asistentes y de toresanos por el amplio despliegue de la Guardia Civil en el entorno del polideportivo y de otras zonas de la ciudad, cuando en ninguna de las ediciones se han registrado incidentes reseñables.