Los toresanos Marcos Fernández y Patricia Méndez gestionarán el chiringuito de la Piscina Municipal de Verano

El chiringuito de la Piscina Municipal de Verano ya tiene nuevos responsables. Los toresanos Marcos Fernández Díez, de 26 años, y Patricia Méndez García, de 21, serán los encargados de gestionar este establecimiento hostelero durante la próxima temporada. El Ayuntamiento de Toro había abierto un proceso para encontrar emprendedores interesados en explotar este servicio, ubicado dentro del recinto de la piscina municipal y de titularidad municipal. Para la adjudicación del contrato se estableció un presupuesto base de licitación de 1.815 euros, IVA incluido. Finalmente, Fernández y Méndez resultaron adjudicatarios tras presentar la oferta económica más alta entre las cuatro candidaturas que concurrieron al proceso.

Marcos Fernández, cocinero profesional de formación, “tenemos previsto ofrecer una carta variada con bocadillos, hamburguesas, sándwiches, raciones y otras opciones, a parte de golosinas, helados… Aún estamos ultimando detalles porque nos comunicaron la adjudicación hace apenas unos días”, señala. Además, los nuevos gestores ofrecerán un servicio de paellas por encargo, disponibles bajo reserva previa, así como la posibilidad de organizar celebraciones y eventos privados, como cumpleaños, reuniones familiares o encuentros entre amigos.

En principio, el horario coincidirá con el de la instalación municipal, permaneciendo abierto todos los días de 11.30 a 20.30 horas hasta el final de la temporada. No obstante, los responsables estudian la posibilidad de ampliar el horario. Por su parte, Patricia Méndez adelanta que entre sus proyectos para este verano figura organizar alguna actividad o evento de ocio que contribuyan a dinamizar las instalaciones. “Tenemos pensado realizar alguna fiesta y otras propuestas para animar las tardes y noches de verano”, explica.

Con esta nueva etapa, el chiringuito aspira a convertirse en mucho más que un servicio de restauración, consolidándose como un punto de encuentro para vecinos y usuarios de la piscina. Su objetivo es complementar la oferta de ocio de la Piscina Municipal de Verano y de la ciudad, aportando un ambiente dinámico y acogedor donde disfrutar.