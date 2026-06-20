El rock y el punk toman la Plaza Mayor de Toro con los conciertos de "Presbicia" y "Parabellum"

Tras la resaca de la primera jornada del festival Vintoro, los aficionados al rock y al punk han vibrado este sábado con el vermú musical celebrado en la Plaza Mayor, que ha congregado a numerosas personas.

Gorras, sombreros de paja y las pistolas de agua, así como curiosos disfraces, fueron el mejor aliado de los asistentes al vermú musical, en el que las elevadas temperaturas no frenaron las ganas de divertirse de un público entregado al punk y al rock.

No obstante, muchos de los participantes en el vermú musical buscaron refugio en la sombra de los soportales de la Plaza Mayor y en otras zonas aledañas para seguir los dos conciertos programados por la organización del festival.

"Presbicia", la banda tributo a “La Polla Récords”, liderada por el conocido actor y director de cine, Daniel Guzmán, fue la encargada de abrir el vermú musical y, desde el primer acorde, se metió al público en el bolsillo. Sobre el escenario, Guzmán y los músicos de la banda derrocharon energía durante la interpretación de los grandes éxitos de "La Polla Récords".

GALERÍA | El vermú musical aviva la llama del festival Vintoro / M. J. Cachazo

De hecho, Guzmán reconoció que "algunos van al gimnasio y nosotros hacemos música", en alusión a su entrega en el escenario que el líder de la banda abandonó en varias ocasiones para mezclarse con el público en La Glorieta e interpretar a coro parte del repertorio del concierto.

Incluso, en la última canción del concierto, Guzmán invitó a los espectadores a subir al escenario para una interpretación conjunta que puso el broche de oro a una actuación inolvidable.

Tras el concierto ofrecido por “Presbicia”, llegó el turno de la histórica banda “Parabellum” que, en la Plaza Mayor, repasó sus éxitos ante un público entregado y al que contagió su pasión por el punk y el rock.

Sin duda, el vermú musical se ha convertido en el preludio perfecto de la segunda jornada del festival Vintoro, después de que el viernes miles de personas disfrutaran en el polideportivo municipal de los conciertos ofrecidos por algunas de las bandas de rock y punk más importantes del panorama musical español.