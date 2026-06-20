Daniel Guzmán pone ritmo al vermú musical de Vintoro con un tributo a La Polla Records

El actor y director de cine Daniel Guzmán ha sido uno de los protagonistas del ambiente previo a los conciertos de Vintoro, el festival que se celebra este fin de semana en Toro. El madrileño ha participado en el tradicional vermú musical acompañado por su grupo Presbicia, ofreciendo un tributo a la legendaria banda de punk La Polla Records.

La actuación ha congregado a numerosos asistentes que han disfrutado de una propuesta diferente dentro de la programación del festival, marcada por versiones de algunos de los temas más conocidos de la formación vasca. La presencia de Guzmán ha despertado además el interés de muchos seguidores del cine y la televisión, acostumbrados a verlo delante y detrás de las cámaras.

Del cine a los escenarios

Daniel Guzmán es uno de los rostros más reconocibles del panorama audiovisual español. Como actor alcanzó una gran popularidad gracias a series como "Aquí no hay quien viva", donde interpretó a Roberto, uno de los personajes más recordados de la ficción.

En el cine también ha participado en numerosas producciones a lo largo de su trayectoria y ha destacado especialmente por su faceta como director. Su debut tras las cámaras llegó con "A cambio de nada", película estrenada en 2015 que recibió una gran acogida por parte de la crítica y del público y que le valió el Premio Goya a la Mejor Dirección Novel. Más recientemente ha dirigido títulos como "Canallas", estrenada en 2022.

Su presencia en Vintoro demuestra una faceta menos conocida para buena parte del público, la musical. Con Presbicia, Guzmán ha llevado hasta Toro un repertorio marcado por la energía del punk y el homenaje a una de las bandas más influyentes de la música española.

La actuación ha servido para animar las horas previas a los conciertos principales del festival y añadir un atractivo más a una cita que vuelve a reunir a miles de aficionados a la música en la localidad zamorana.