Cruz Roja recibirá la recaudación íntegra del festival solidario de Toro “Suspiros en Movimiento”

El próximo sábado 27 de junio, la Plaza de Toros acogerá el festival “Suspiros en Movimiento”, organizado por la escuela de danza de Sandra Iglesias. El espectáculo comenzará a las 21.00 horas, aunque la apertura de puertas tendrá lugar media hora antes. Se trata de un evento solidario a beneficio de Cruz Roja, la entrada tendrá un coste de 8 euros y la recaudación íntegra se destinará a la adquisición de material para un nuevo proyecto de la entidad, como sillas de ruedas, muletas y otros recursos de apoyo. El objetivo es seguir prestando este servicio con la mayor calidad posible a todas aquellas personas que puedan necesitar este tipo de material en un momento determinado.

El festival contará con la colaboración especial de la pianista toresana Daniela Hernández, quien interpretará varias piezas compuestas por su profesor, Vicente Urones. También actuará el grupo flamenco de Ismael “el Nano”, y la gala será presentada por Josué Bermejo. “Participarán alrededor de 65 alumnos y el público podrá disfrutar de doce actuaciones que mostrarán todo lo aprendido durante el último curso y su evolución, explica Sandra Iglesias. La directora de la escuela ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Toro y de numerosas empresas privadas; “además, se realizará el sorteo de varios regalos entre los asistentes”, añade.

Desde Cruz Roja Toro valoran que se haya contado con ellos para esta iniciativa solidaria: “Gracias a este tipo de acciones podemos reforzar una labor que es prioritaria para nuestra entidad. El pasado año realizamos más de 3.500 intervenciones y ofrecimos 6.400 respuestas a más de 400 personas mayores en esta zona”, señala la presidenta de la asamblea comarcal de la organización, Lorena Bañuelos. “Son cifras que reflejan la importancia de seguir estando presentes y no dejar a nadie atrás, viva donde viva. Desde nuestra asamblea damos cobertura a 23 localidades de la España despoblada de la comarca”, añade.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier López, destacó que “es un placer colaborar en iniciativas que unen cultura y solidaridad”. Asimismo, agradeció la implicación de Sandra Iglesias a lo largo de todo el año en la ciudad de Toro, donde organiza alrededor de cuatro espectáculos anuales con fines solidarios destinados a distintas causas. “Sandra es una persona muy disciplinada. Vemos cómo sus alumnos evolucionan, trabajan valores como la disciplina y el compromiso, y esperamos que el festival cuente con una gran afluencia de público”, afirmó.

Finalmente, los organizadores han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a disfrutar de este espectáculo solidario, apoyando con su entrada una labor social que tiene un impacto directo en las personas mayores y, al mismo tiempo, disfrutando del talento de este grupo de danza. Las entradas podrán adquirirse el mismo día del evento en la taquilla de la Plaza de Toros, en la tienda Phone House y en la sede de Cruz Roja de Toro.