Una ciudad que sabe a vino y rock: El festival Vintoro llena Toro de música y de gente

“Venimos todos los años, ya se ha convertido en una tradición y una cita a la que no podemos faltar", explica una pareja procedente de Bilbao a la entrada del Polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo, sede del festival Vintoro. No son los únicos, a lo largo del viernes un goteo de coches, autobuses, furgonetas y caravanas fue llenando la ciudad de rockeros de todas las edades que paseaban por las calles, entraban en las tiendas y disfrutaban en los bares a la espera del inicio del festival Vintoro. La ocupación hotelera está completa no solo en la localidad, sino también en numerosos municipios cercanos, reflejo del importante impacto que el evento genera en toda la comarca. "Empezamos viniendo mi pareja y yo, y este año nos acompaña por primera vez nuestra hija. Nos gusta mucho el ambiente que se respira aquí, no es solo la música, que siempre traen grupos muy potentes, sino también la gente, la organización y el buen recibimiento que encontramos en Toro. Aprovechamos para pasar todo el fin de semana y disfrutar de unos días diferentes”, explica la pareja vasca.

Uno de los primeros conciertos del Vintoro 2026. / Rocío Gato

Entre los asistentes hay también un grupo de treintañeros de despedida de soltero. "Venimos desde tres puntos distintos de España, Valladolid, Salamanca y Sevilla, a todos nos gusta este estilo de música, menos al novio así que no se nos ocurrió mejor plan", explica uno de los integrantes del grupo. “En lugar de hacer una despedida convencional, hemos preferido juntarnos aquí, y disfrutar de la música en directo, también iremos a visitar una bodega en la que comeremos y al paintball. Entre risas, el futuro novio reconoce que “cuando me dijeron que la despedida iba a ser en un festival pensé que era una broma”.

Tampoco falta el público toresano y vecinos del alfoz de Toro, fieles a una cita a la que no faltan cada año. “No nos lo perdemos nunca, ya forma parte de nuestro verano. A unos nos gusta más y a otros menos, pero al final el ambiente es muy bueno y también consideramos que, como ciudadanos, es algo que debemos apoyar”, comenta una asistente local, que destaca además la gran repercusión económica que genera.

Público del Vintoro / Rocío Gato

Además, el calor fue notable durante toda la jornada, lo que llevó a muchos asistentes a acudir a las instalaciones de la piscina, que desde hace años abren con antelación por este motivo y se han consolidado como un punto de encuentro habitual previo al inicio del festival. Esta novena edición, para la que la organización espera volver a superar todas las expectativas, llega avalada por el éxito cosechado en los últimos años, en los que el festival ha logrado colgar el cartel de entradas agotadas. La jornada inaugural arrancó con las actuaciones de Josetxu Piperrak y The Riber Rock Band, encargados de abrir el festival y de hacer vibrar al público desde primera hora de la tarde. Por tercer año consecutivo, los asistentes pudieron disfrutar de la energía y directo de ambas bandas.

Tras ellos fue el turno de Arpaviejas, Def Con Dos y Kaotiko, que mantuvieron la intensidad de una noche marcada por el punk y el rock. El broche final a esta primera jornada lo pusieron Kaos Urbano, veterana banda de punk procedente de Alcobendas, y los asturianos Me Fritos and the Gimme Cheetos, conocidos por sus versiones punk rock de clásicos americanos