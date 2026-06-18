La primera promoción del IES Cardenal Pardo de Tavera de Toro celebra su 50 aniversario

Hace 25 años, los alumnos de la primera promoción del IES Cardenal Pardo de Tavera de Toro ya celebraron las "bodas de plata" de su paso por el centro. Ahora, medio siglo después, han vuelto a reunirse para conmemorar una fecha muy especial, los 50 años de aquella primera promoción que inició sus estudios en 1969 y finalizó COU en 1976.

Este curso fue el primero que se realizó de forma completa en el instituto. Había tres clases de alrededor de 35 alumnos cada una, muchos de los cuales han regresado a Toro para compartir recuerdos y esta etapa. La jornada comenzó con una visita guiada al Monasterio de Sancti Spiritus. “Muchos no lo conocían porque hay gente que no es de Toro”, explica uno de los integrantes de la promoción, Alberto Blanco. La actividad permitió a los asistentes descubrir parte del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

Posteriormente, participaron en una misa en memoria de los compañeros y profesores fallecidos. “Los hemos nombrado a todos y ha sido muy emocionante. Dieciocho profesores y veinticinco alumnos ya no están con nosotros”, señalaba emocionado uno de los asistentes, tras el acto religioso. La recepción oficial tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Toro, donde fueron recibidos por el concejal de Cultura, Javier López, quien quiso trasladarles unas palabras de bienvenida recordando algunos de los acontecimientos que marcaron el año en que comenzaron su etapa educativa. “En 1969 Led Zeppelin publicó su primer álbum, el hombre llegó a la luna por primera vez, comenzaron los primeros pasos de la conexión a Internet, España ganó Eurovisión con Salomé y fue también un año importante en la historia de la sucesión en nuestro país”, destacó. En el acto estuvo presente también la concejala de Fiestas, María Velasco.

Curiosamente, apenas se conserva documentación del centro correspondiente al año 1969. Los registros comienzan a aparecer a partir de 1970 y muchos de los estudiantes procedían entonces del Seminario Menor. Entre los primeros nombres que figuran en las listas de alumnos, que en aquellos años no se elaboraban por orden alfabético, aparecen Marcelino Samaniego y Ramiro Herrero.

Los antiguos alumnos compartieron una comida de hermandad en el Hotel Juan II. Por la tarde visitaron las instalaciones del instituto, donde recordaron anécdotas y experiencias vividas durante aquellos años. “Tenemos un grupo de WhatsApp y mandaremos fotos a los que no han podido acompañarnos hoy”, comentaban. Cincuenta años después de finalizar sus estudios, esta promoción ha demostrado que los lazos forjados en las aulas permanecen vivos con el paso del tiempo, convirtiendo este encuentro en una celebración de la amistad.