La piscina de verano de Toro estrena vestuarios

Los vestuarios de la piscina municipal de verano inician la temporada con una imagen completamente renovada, tras una rehabilitación integral de los dos edificios que conforman estas instalaciones. La actuación ha supuesto la demolición total del interior de ambos inmuebles, conservando únicamente las fachadas. Gracias a ello, todas las zonas de vestuarios masculinos y femeninos, aseos, tres baños accesibles, duchas, área de taquillas, botiquín y dependencias para socorristas y personal de servicio, han ganado en amplitud y funcionalidad.

La adjudicación inicial de las obras fue de 246.380 euros con IVA, pero durante la ejecución se detectó, tras la retirada del solado, la ausencia de solera, lo que obligó a incrementar el presupuesto a 31.000 euros (IVA incluido). Se decidió sustituir las puertas, ya que la empresa de carpintería no contempló la restauración de las existentes, sino su reemplazo por su gran deterioro. También se ha mejorado la climatización del edificio, tanto para los usuarios como para el confort del personal que trabaja en las instalaciones, como taquilleros y personal de limpieza.

Vestuarios piscina Toro / Rocío Gato

Como novedad, se ha incorporado un cambiador familiar mixto, independiente de los vestuarios masculino y femenino. “El objetivo ha sido que todo estuviera en perfecto estado. Ha sido una inversión importante y mucho trabajo, pero finalmente hemos conseguido abrir a tiempo”, ha señalado el alcalde, Carlos Rodríguez, quien ha visitado las instalaciones junto a la concejala de Obras, Ruth Martín, en el primer día de la temporada. El proyecto fue redactado por el técnico toresano Javier Matilla y las obras fueron adjudicadas mediante licitación pública a la empresa Hijos de Segundo Hernández.