Peña "La Verónica" de Toro: 35 años de vida y pasión taurinas

Corría el 21 de junio del año 1991 cuando un grupo de aficionados taurinos de Toro se reunieron en el desaparecido mesón «Paturrín» de la ciudad para, tras un «amplio debate», aprobar por unanimidad el acta Nº 0 por la que quedaría constituida con la denominación de Peña Taurina «La Verónica».

Días antes, el 12 del entonces mes en curso, 17 aficionados se habían reunido en el mismo lugar para abordar y acabar acordando «iniciar los actos oportunos para constituir legalmente una asociación cultural taurina o, en su caso, una peña taurina» que tendría como objetivo principal «fomentar la afición y costumbres, cultura y tradición taurina» de Toro.

En aquella segunda reunión que se celebró el 21 de junio, se designó a los componentes que formarían la primera junta gestora de la recién creada asociación. Así, quedaron nombrados David Redondo, como presidente; Rafael San José, como vicepresidente; Jesús Ángel Matilla, como secretario, y Gaspar Pérez como tesorero; además de dos vocales: Julián Rodríguez Lobo y Benito Vega Ramos.

Visitando la exposición del Toro Enmaromado en Las Ventas. / Cedida

Este último miembro fundador de la peña es el actual presidente de la misma, un cargo que ostenta desde ya ni recuerda cuándo: «A lo mejor, 15, casi la mitad de los años que tiene la peña», que ahora cumple su 35º aniversario y se erige como la asociación taurina más antigua en activo en la provincia de Zamora.

Vega explica que la peña inició su andadura con unos 50 socios y ahora tienen unos 40. «Mantenemos», dice. Sobre su trayectoria al frente del colectivo, asegura que de lo que más orgulloso se siente es de mantenerlo, «que no es poco».

Visita en la ganadería de Victorino Martín. / Cedida.

Durante estas más de tres décadas, han llevado a cabo cientos de actividades de diversa índole en torno a la tauromaquia: visitas a ganaderías y corridas de toros, coloquios, comidas, «exposiciones hemos hecho muchas».

De las primeras cosas que pusieron en marcha fue un encierro a caballo «que es el campero que se sigue haciendo ahora en San Agustín». «Este año, como novedad, hemos hecho el cocido taurino. Siempre hemos experimentado con cosas, siempre nos hemos movido» y cita también como ejemplos el taller infantil «Revoleras de Colores» a cargo de Mer Fidalgo y una exposición de los capotes pintados de la artista zamorana que organizaron el año pasado.

Peñistas de «La Verónica», en el tendido de la plaza de Valdemorillo. / Cedida.

Hace sólo unas semanas, los peñistas han estado en una corrida de toros de la feria de San Isidro en Madrid y en la exposición del Toro Enmaromado en Las Ventas, donde coincidieron con el concejal de Festejos de Benavente, Alberto Lorenzo, y con el ganadero Adolfo Martín y el torero Álvaro de la Calle.

Entra la actividad más reciente de la peña también está la inauguración de su nueva sede hace algo más de un año, que contó con el torero Tomás Campuzano y la aficionada Conchi Mateo como padrinos.

Socios de "La Verónica" posan en la visita a una ganadería. / Cedida.

En ella, se puede ver un auténtico museo taurino con cosas «muy curiosas», como carteles no sólo de Toro o de las actividades organizadas por la peña a lo largo de estos años, sino también de otros lugares, una colección de audiovisuales y fotografías, poemas taurinos, recortes de prensa y hasta un pasodoble dedicado al toresano Paquito Cuadrado, con letra del poeta extremeño Vicente Hernández y música de Daniel Simón, datado en 1934. «Yo lo recuperé de papeles que había ahí y la banda estoy seguro de que tiene la partitura y que lo podrían recuperar para el aniversario de la plaza», apunta Benito Vega.

Porque, precisamente, además de hacer una «gran» celebración en septiembre, en la que llevarán a cabo diversos actos, entre otros, tener un recuerdo para algunas personas «que ya no están» y nombrar socios honoríficos con motivo del 35º aniversario de «La Verónica», el presidente de la peña señala otro hito e intención: una de las cosas más importantes que quieren poner en marcha es «empezar a mover» los actos del 200º aniversario de la plaza de toros de Toro, que se cumplirá en 2028. «Nosotros nos ponemos a su disposición para hacerles propuestas, apoyarles en las actividades que necesiten y demás», dice Vega, haciendo un llamamiento público al Ayuntamiento de Toro.

Los peñistas posan en la puerta de Las Ventas. / Cedida

«De momento, queremos seguir con lo que hacemos, movernos, visitar fincas y, luego, centrarnos en que ya hay que hacer algo antes de que termine este año, en 2027 hacer ya dos o tres actos al año y en 2028, volcarnos», explica Vega, «para poner en marcha y empezar a organizar actos de cara a celebrar como se merece el bicentenario del coso local», declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento. Y asegura que «ya no es porque sea la plaza de toros, sino porque es un monumento. Que no piense la gente que nos volcamos por que haya corrida, no, sino porque haya teatro, canciones... creo que es un monumento que merece la pena».

Cocido taurino celebrado el pasado mes de marzo con la presencia de varios profesionales taurinos y moderado por la periodista Beatriz García. / Carmen Toro

«Va a ser el 200º aniversario y nos ofrecemos a lo que sea, estaremos encantados de que el Ayuntamiento nos llame para colaborar y hacer algo bonito», remata Vega sobre la implicación de la peña «La Verónica» en la vida cultural de Toro y su vocación de continuidad y ganas de seguir haciendo cosas tras estos 35 primeros años de vida.