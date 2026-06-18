El IES Cardenal Pardo de Tavera de Toro rinde homenaje al patrimonio en un mural

El IES Cardenal Pardo de Tavera de Toro cuenta con un nuevo mural artístico situado en la pasarela del vestíbulo de acceso al centro. La obra, de cerca de 20 metros cuadrados, ha sido realizada por los alumnos de Educación Plástica y Visual de 3º de ESO como proyecto final de curso. El mural tiene como protagonista una de las señas de identidad más características de la arquitectura civil de Toro, las construcciones de entramado de madera y ladrillo visto, una técnica ampliamente utilizada entre los siglos XIII y XVI. La obra recrea varias de las casas que se conservan en la Plaza Mayor y se puede visitar en horario lectivo.

“Hemos tardado tres meses en completar el mural, el primero lo dedicamos a recopilar información y documentarnos, y los dos siguientes a la ejecución. Comenzamos realizando un boceto a carboncillo en la pared, después trabajamos con pintura acrílica y empleamos rotuladores para los detalles, incorporando sombras en tonos morados. Finalmente, aplicamos un barniz satinado para proteger el conjunto”, explican los alumnos.

La idea, surgida de manera colectiva, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio de Toro. “Queríamos destacar que contamos con auténticos tesoros al alcance de la vista que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos en nuestro día a día”, señalan los profesores Francisco Iglesias y José Luis Zazo, del Departamento de Dibujo del instituto. La obra se ha realizado en las clases de plástica y también durante el tiempo libre de los estudiantes.

La participación de José Navarro Talegón, historiador y experto en el patrimonio cultural toresano, ha sido fundamental para la creación y desarrollo del proyecto. Además de impartir una charla formativa a los autores del mural, fue el encargado de redactar el texto explicativo que acompaña la obra. “Me interesa todo lo que contribuya a conocer, valorar y conservar con dignidad el patrimonio histórico de Toro, que es inmenso. Existen una serie de rasgos permanentes en la arquitectura local que los alumnos han sabido reflejar muy bien en el mural. Estas casas, además, estuvieron a punto de desaparecer", destaca Navarro Talegón.

El mural incorpora además numerosos guiños a la identidad local a través de pequeños detalles repartidos por la composición. Entre ellos destacan varios pasquines de los quintos, cubas y botellas de vino de Toro, una placa con el nombre del instituto, una referencia al histórico Bar Imperial, una mosca en alusión al célebre cuadro de la mosca y un pequeño homenaje al Carnaval de Toro. “Queremos acercar a los jóvenes a las raíces culturales de Toro y favorecer el conocimiento, la valoración y la preservación de su legado”, destaca Julio Fuentes, director del centro.

El proyecto ha supuesto un proceso de investigación y documentación gráfica, acompañado de diversas actividades didácticas. También ha permitido fomentar entre el alumnado valores y competencias vinculadas al trabajo en equipo, la coordinación, la planificación, la distribución de tareas y la puesta en común de ideas, además del conocimiento y manejo de diferentes técnicas y materiales artísticos, como grafitos, acrílicos y tintas planas. Tras esta experiencia, profesores y alumnos tienen previsto impulsar nuevos proyectos artísticos y patrimoniales de cara al próximo curso.