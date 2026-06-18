El director de la Escuela de Música de Toro: "El interés por la formación musical es cada vez mayor"

El toresano Luis Ángel Vaquero, de 44 años, es el director de la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos de Toro desde hace cinco años. Tiene el Título Superior en Música y, además, cuenta con un Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y otro máster de Especialización en Interpretación Musical. Accedió al puesto de director tras obtener la máxima puntuación entre todos los aspirantes, en un proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de Toro. Con anterioridad, fue profesor en las bandas de música de Medina de Rioseco, La Flecha, Arroyo de la Encomienda y Zamora, y en el año 2017 comenzó en la escuela de Toro.

¿Cómo valora la situación actual de la Escuela Municipal de Música?

La escuela atraviesa actualmente uno de sus mejores momentos, este curso ha alcanzado la cifra más alta de alumnos, un dato que refleja el creciente interés por la formación musical en la ciudad. Dentro de la oferta de servicios e instalaciones municipales de Toro, la Escuela de Música se ha consolidado como una de las actividades más demandadas. Este impulso es fruto del trabajo del profesorado, del apoyo el Ayuntamiento y de la buena acogida que tienen las distintas especialidades entre el alumnado.

¿Qué aspectos considera que podrían mejorarse en la Escuela Municipal de Música?

Siempre he planteado la misma necesidad, reunir todas las dependencias de la Escuela en una única sede. Actualmente estamos distribuidos en varios espacios, con aulas en el Hospital de la Cruz, Condes de Requena y El Cantar del Arriero, lo que dificulta la coordinación y el funcionamiento diario. Contar con un edificio propio permitiría centralizar toda la actividad docente, mejorar la organización y ofrecer un mejor servicio tanto a los alumnos como a los profesores.

¿Qué especialidad le gustaría incorporar a la oferta formativa?

Existe una gran demanda de violín, pero soy consciente de que en estos momentos su incorporación resulta complicada, principalmente por cuestiones de presupuesto y espacio como ya he comentado anteriormente. La Escuela depende íntegramente del Ayuntamiento de Toro y, en este sentido, es cierto que todos los equipos de gobierno han contribuido por igual a su apoyo y mantenimiento, de lo que estamos muy agradecidos. Además, hemos recibido diversas donaciones por parte de la familia de Jesús López Cobos, varios instrumentos, entre ellos tres pianos, o la más reciente, un repertorio de partituras para guitarra con mucho valor.

¿Cuántos profesores y alumnos forman actualmente parte de la Escuela, y cuál es la especialidad más demandada?

Actualmente contamos con 11 profesores y 242 alumnos, tanto niños como adultos, lo que refleja una comunidad educativa amplia y diversa. Las especialidades más demandadas son percusión, flauta travesera y guitarra, probablemente no podamos ofertar nuevas plazas para el próximo curso. El objetivo de la escuela sigue siendo mantener la calidad de la enseñanza.

¿Cómo ve el futuro de los músicos?

La banda estuvo hace dos meses en París, donde la experiencia fue un auténtico éxito. Se trata de una formación de iniciación creada hace apenas unos años, que ofreció una actuación sobresaliente, demostrando el gran nivel alcanzado de sus componentes. Además, la escuela cumple un papel fundamental en la formación musical de la ciudad, ya que sus alumnos van incorporándose progresivamente a la Banda Municipal de Música La Lira. También, cada año, unos cinco alumnos continúan sus estudios en el conservatorio, lo que evidencia la continuidad y proyección de la formación musical que se imparte. A lo largo de todo el año participamos activamente en numerosos actos de la ciudad, como las recientes Noches Blancas del Patrimonio, la Feria del Libro, Semana Santa, la programación de Navidad, Santa Cecilia y centros educativos. Se trata de una colaboración constante en los distintos eventos culturales de Toro, por la que estamos muy agradecidos, ya que se nos tiene muy en cuenta. Además, para el alumnado supone una parte muy importante de su formación, salir de las aulas y actuar en público forma parte del aprendizaje musical y enriquece notablemente su experiencia, al tratarse de actividades muy dinámicas y motivadoras.