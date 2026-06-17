Accidente
Un varón resulta herido en la A-11, en Toro
Un furgón se sale de la vía en la autovía A-11 y su conductor precisa asistencia sanitaria por erosiones y magulladuras
A.B.G.
Un varón ha precisado asistencia sanitaria este miércoles tras la salida de vía de un furgón en la autovía A-11, a la altura del kilómetro 441, en sentido Tordesillas, dentro del término municipal de Toro. El accidente se ha registrado a las 18:53 horas. En un primer momento, el aviso indicaba que el vehículo se había salido de la vía y que, en principio, no había personas heridas. Por ello, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y se informó también a la Policía Local de Toro.
Posteriormente, tras la llegada de un equipo de mantenimiento al lugar del siniestro, la Guardia Civil comunicó que era necesaria asistencia sanitaria para un varón que presentaba erosiones y magulladuras en la cara.
Ante esta información Emergencias Sanitarias - Sacyl, movilizó una ambulancia hasta el punto del accidente.
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