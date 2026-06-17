Toro celebra San Juan y San Pedro con un programa festivo que recupera tradiciones

Con motivo de las festividades de San Juan y San Pedro, el Ayuntamiento de Toro ha preparado un variado programa de actividades con el objetivo de mantener vivas las tradiciones populares y fomentar la participación de vecinos. Los actos se desarrollarán los días 23, 24 y 26 de junio, combinando propuestas culturales, gastronómicas y musicales que forman parte de la identidad festiva de esas fechas. Además, regresarán a la zona de Santa Marina los tradicionales puestos de venta de ajos, una de las estampas más características de estas fechas. La actividad comercial comenzará el sábado 20 de junio y se prolongará durante aproximadamente una semana o hasta agotar existencias.

El programa arrancará el martes 23 de junio, víspera de San Juan, con las tradicionales rondas enramadas, el encendido de la hoguera y una chocolatada popular. Los actos tendrán lugar en la plaza de Tagarabuena a las 23.00 horas y posteriormente en la Plaza Mayor de Toro a las 00.10 horas, contando con la colaboración de las agrupaciones Pulso y Púa Amigos del Arte Rondalla de Toro. El miércoles 24 de junio, festividad de San Juan, la plaza de Tagarabuena acogerá una jornada de convivencia para todos los públicos. A partir de las 14.00 horas se celebrará la popular “paella taburona”, acompañada de actividades infantiles con hinchables y animación musical a cargo de un DJ.

El viernes 26 de junio tendrá lugar el tradicional Concierto de los Ajos, que será ofrecido por la Banda de Música La Lira de Toro, y será presentado de manera más detallada por el concejal de Cultura, Javier López, en los próximos días. La actuación se celebrará en la Plaza de Toros a partir de las 21.30 horas.

La concejala de Fiestas, María Velasco, ha animado a los vecinos a participar en la recuperación de la tradición de las enramadas, decorando ventanas y balcones con adornos vegetales. Según ha explicado, “antiguamente los mozos colocaban una enramada en la vivienda de la joven a la que pretendían cortejar, y el tipo de rama utilizada transmitía distintos mensajes y significados. Además, si la enramada permanecía colocada desde la noche de San Juan hasta la festividad de San Pedro, se interpretaba como una señal de aceptación por parte de la familia de la joven, convirtiéndose así en una singular muestra de consentimiento al cortejo”. La edil ha destacado la importancia de conservar estas costumbres, que forman parte de la historias y de las señas de identidad de Toro.