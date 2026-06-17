Samuel Sobrino, creador de Vintoro: “No concibo que este festival desaparezca”

Samuel Sobrino, natural de Serrada (Valladolid), es el organizador del festival de música Vintoro. Fundador de Giraluna Producciones, se encarga de la producción, gestión, organización y promoción del evento, coordinando todas las áreas necesarias para su desarrollo. Su trabajo abarca desde la planificación de cada edición hasta la supervisión del trabajo del equipo, con el objetivo de consolidar el festival y seguir impulsando su crecimiento año tras año.

¿Cómo nace este proyecto?

La idea de crear Vintoro surgió en 2017, coincidiendo con el 30 aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. Tenía este proyecto en mente y se lo propuse a Felipe Nalda y a Rubén Gil, presidente y gerente de la DO respectivamente; y al alcalde en ese momento, Tomás del Bien. Lo consideraron muy arriesgado, pero apostaron por ello.

¿Con cuánto tiempo de antelación comienza a preparar cada edición?

Trabajo durante todo el año en la organización y preparación de este festival. De hecho, ya estoy pensando en la edición del próximo año, que coincidirá con el XX aniversario, porque queremos hacer algo especial. Será una fecha muy significativa para nosotros y queremos celebrarla con una programación a la altura, agradeciendo la fidelidad del público.

¿Cuántas personas trabajan para que este festival salga adelante?

Son unas 120 personas las que trabajan para que el festival salga adelante cada año: camareros, personal de seguridad, trabajadores de taquilla, técnicos de sonido e iluminación, equipos de limpieza y muchos otros profesionales. Después de tantos años, más que un equipo somos una familia que se reúne siempre en las mismas fechas. La mayoría lleva conmigo desde la primera edición, lo que ha permitido crear un ambiente de trabajo muy bueno.

¿Cómo ve la evolución de Vintoro en los próximos años?

El camino de este proyecto está muy marcado y, sinceramente, no contemplo su desaparición. Mi deseo es que este festival siga creciendo y que nunca termine. Me siento muy a gusto trabajando en Toro y muy agradecido por el apoyo que siempre he recibido de la DO, del Ayuntamiento y de todos los colaboradores que lo hacen posible. Además, este año estamos especialmente satisfechos de contar con la participación de Alimentos de Zamora.

El año pasado el festival fue uno de los afectados por Wegow, con la pérdida del dinero de las entradas vendidas a través de esa plataforma. ¿Se ha solucionado?

Damos todo ese dinero por perdido, somos conscientes de que no recuperaremos nada de las entradas vendidas a través de esa plataforma. Es una situación complicada, pero ya la hemos asumido y nos centramos en seguir adelante y en garantizar la continuidad del festival trabajando con empresas de venta de entradas más seguras que ahora nos dan el dinero semanalmente.

¿Qué es lo que más le gusta de este festival?

Encontrarme con personas que han venido a todas las ediciones desde distintos puntos de España es muy especial. Con el tiempo he hecho muchos amigos, y algunos incluso ya me han escrito para avisarme de que volverán este año. Para mí, eso es una señal de que seguimos haciendo las cosas bien. Que todo salga bien, y por supuesto, cuando todo termina, descansar después tanto de trabajo.