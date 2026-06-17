La Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos de Toro abre el plazo de matrícula para nuevos alumnos

La Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos de Toro abrirá el lunes 22 de julio el plazo de matrícula para los nuevos alumnos que deseen cursar estudios musicales durante el próximo curso académico, tras haber finalizado el proceso de renovación de matrícula del alumnado actual. La oferta formativa incluye distintas especialidades: música y movimiento, guitarra, flauta, trompeta, saxofón, coro, trompa, trombón, piano, clarinete, percusión y bajo eléctrico.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 26 de julio y las matrículas se formalizarán por riguroso orden de llegada en las instalaciones de la escuela, ubicadas en la calle Santo Domingo, número 6. El horario de atención será de lunes a jueves, de 16.00 a 17.30 horas, y el viernes, de 9.30 a 11.00 horas. Para obtener más información, los interesados pueden contactar con la escuela a través del teléfono 980 693 358.