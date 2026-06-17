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La Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos de Toro abre el plazo de matrícula para nuevos alumnos

Las inscripciones podrán realizarse del 22 al 26 de julio por orden de llegada para las especialidades con plazas disponibles

Edificio Escuela Municipal de Música Toro

Edificio Escuela Municipal de Música Toro / Rocío Gato / LZA

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Rocío Gato

Toro

La Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos de Toro abrirá el lunes 22 de julio el plazo de matrícula para los nuevos alumnos que deseen cursar estudios musicales durante el próximo curso académico, tras haber finalizado el proceso de renovación de matrícula del alumnado actual. La oferta formativa incluye distintas especialidades: música y movimiento, guitarra, flauta, trompeta, saxofón, coro, trompa, trombón, piano, clarinete, percusión y bajo eléctrico.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 26 de julio y las matrículas se formalizarán por riguroso orden de llegada en las instalaciones de la escuela, ubicadas en la calle Santo Domingo, número 6. El horario de atención será de lunes a jueves, de 16.00 a 17.30 horas, y el viernes, de 9.30 a 11.00 horas. Para obtener más información, los interesados pueden contactar con la escuela a través del teléfono 980 693 358.

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