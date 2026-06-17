Colapsa parcialmente el puente que une Granja Florencia con la Nacional 122: la solución pasa por un nuevo viaducto

El puente que une Granja Florencia con la Nacional 122 al paso del río Duero emite sus últimos alientos. El colapso de la zapata central del viaducto ha provocado un hundimiento de aproximadamente un metro de altura, obligando al cierre inmediato del tráfico por la zona y la declaración de emergencia que pasará por la proyección de una nueva infraestructura en el plazo máximo de un mes.

Nada parecía hacer prever el debilitamiento de esta infraestructura, con una antigüedad de entre 70 y 80 años, y que obliga desde este mismo miércoles a los conductores a desviarse, bien retrocediendo hasta Toro o a Zamora. El informe de los técnicos desecha acometer cualquier reparación en el viaducto apostando por un nuevo enlace mejorado de la carretera ZA-P-1102 que une las localidades de Villalazán y Peleagonzalo.

La premura marcará los próximos pasos de la Diputación de Zamora que emitirá la declaración de emergencia acompañada por un informe técnico que analice la situación. El documento, sobre el que ya están trabajando los técnicos de construcción, deberá ir acompañado de una estimación del coste de las obras a ejecutar previo a su remisión a la Confederación Hidrográfica del Duero. El organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica ya ha sido informado y desde la institución provincial confían en poder emitir esa declaración a lo largo de este mismo miércoles sin necesidad de agotar los plazos.

El propio presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, fue el encargado de dar cuenta de la "situación excepcional que conlleva actuar de forma excepcional" a la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente. La solución pasa por la demolición del actual viaducto para erigir desde cero un nuevo puente ya adaptado a las necesidades logísticas de la maquinaria agrícola de gran capacidad que pasa por la zona.

Estado del puente entre Granja Florencia y la Nacional 122 tras el hundimiento parcial. / Diputación de Zamora

La nueva infraestructura contará con nuevas soluciones técnicas -en la línea proyectada en los viaductos puestos en marcha por la institución provincial- ensanchando hasta los 10 metros el paso del viaducto frente a los apenas 4,20 que presentaba el actual. De la estructura conformada por cinco vanos de 20,70 metros se pasará a uno con tres vanos, tres metros de calzada en ambos sentidos y dos pasos peatonales de metro y medio.

La estimación inicial de la nueva inversión no será inferior a los dos millones de euros que se financiará mediante una dotación de crédito con cargo al remanente tras su paso por el pleno provincial. La adjudicación del proyecto se realizará de manera directa, tal y como contempla la normativa para este tipo de situaciones de urgencia.

Siguiendo los plazos marcados por la ley, las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de un mes, empezando por la demolición de la estructura ya inoperativa. Unos trabajos que se realizarán en un escenario complejo en un Duero "en el que en verano se trabaja muy mal, pero en invierno no se puede trabajar", según palabras de los propios técnicos.

Las posibles causas del hundimiento de esa zapata central podría deberse a múltiples factores, desde una rotura de la cimentación al desgaste por el efecto arrastre de las corrientes, si bien "no presentaba ninguna grieta ni síntoma". Con todo, desde la institución provincial apuestan por primar una solución rápida a un desperfecto "que no deja otra solución".

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, junto a la diputada de Carreteras, Atilana Martínez. / E. V.

Mensaje de comprensión también para la ciudadanía que habitualmente hace uso de este paso desde hoy flanqueado por grandes bloques de hormigón por cuestiones de seguridad.

Actuaciones en viaductos

Faúndez ha recordado que la institución provincial acomete en estos momentos diferentes actuaciones en viaductos como el de La Hiniesta -que continúa pendiente del permiso de ADIF para sacar la licitación del proyecto-, el puente viejo de Villaferrueña y el histórico puente sobre el río Tuela en Hermisende. Asimismo, ya se está actuando en los dos nuevos puentes en Santa Marta y Santa Croya de Tera, mientras que se espera la próxima licitación del viaducto de Fresno.