La Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos celebra sus audiciones de fin de curso

La Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos celebra este martes 16 de junio y los días 17 y 18, sus tradicionales audiciones de final de curso en el Teatro Fundos Latorre. Durante estas jornadas, los alumnos de las distintas especialidades musicales tienen la oportunidad de mostrar el trabajo realizado a lo largo del curso académico 2025-2026, de forma individual, dual o grupal. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Estas audiciones constituyen uno de los momentos más especiales del año para la escuela, ya que permiten poner en valor el esfuerzo, la constancia, el compañerismo y la evolución artística de los 242 alumnos que la forman, entre niños y adultos. Familiares, amigos y aficionados a la música pueden disfrutar de un amplio programa de actuaciones que reflejan los conocimientos y habilidades adquiridos durante los últimos meses de formación.

La programación arracaba con la participación de los alumnos más pequeños del centro, que ofrecieron una entrañable muestra de las clases de Música y Movimiento. A continuación, fue el turno de los estudiantes de piano, mientras que la especialidad de clarinete puso el broche final a esta primera jornada de audiciones.

Audiciones Toro / Rocío Gato

Las actuaciones continúan el miércoles con un completo programa que comenzará a las 16.00 horas con la audición de percusión. Posteriormente, a las 17.00 horas, actuarán los alumnos de flauta, a las 18.00 horas será el turno de piano y, finalmente, a las 19.00 horas, los estudiantes de saxofón cerrarán la segunda jornada.

El jueves 18 de junio tendrán lugar las últimas audiciones del curso. Los alumnos de guitarra abrirán la tarde a las 16.00 horas, seguidos por los de trompeta a las 17.00 horas. A las 18.00 horas llegará el momento de los metales graves y, como cierre de estas jornadas musicales, la Banda de Música de la Escuela ofrecerá su actuación a las 19.00 horas.

Estas audiciones son también el resultado del trabajo conjunto realizado durante todo el curso entre alumnos y profesores. A lo largo de los últimos meses, el profesorado de la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos ha acompañado y guiado a los estudiantes en su formación musical, preparando junto a ellos un repertorio adaptado a cada nivel y especialidad.

Ante un teatro repleto, los músicos demuestran sobre el escenario no solo los conocimientos técnicos adquiridos en las aulas, sino también su capacidad de interpretación, expresión artística y trabajo en equipo. Estas audiciones representan el colofón a un intenso curso de aprendizaje y constituyen una magnífica oportunidad para compartir lo aprendido y la dedicación que caracterizan a los alumnos de la Escuela Municipal de Música Jesús López Cobos de Toro.