Las ventajas de las cámaras de videovigilancia en Toro: baja la criminalidad y mejora el esclarecimiento de casos

El balance de las doce cámaras instaladas en julio del pasado año para el control del tráfico y la seguridad en la ciudad de Toro ha sido muy positivo. Así lo aseguran el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, y el jefe de la Policía Local, Ramón Gómez; que han recordado que el objetivo de esta iniciativa es reforzar y mejorar la seguridad vial y contribuir a la seguridad ciudadana.

Aunque en sus inicios la medida no fue bien recibida por todos los vecinos, e incluso algunos acudieron al Ayuntamiento para expresar sus quejas al considerar que las cámaras grababan zonas privadas de sus viviendas, la Policía Local intervino para aclarar y demostrar que los dispositivos únicamente registran imágenes de la vía pública. “Ahora son los propios vecinos quienes nos piden que instalemos más cámaras en calles donde todavía no las hay”, señala Valdespina. “Tenemos previsto ampliar la red porque ha sido de gran ayuda para esclarecer numerosos casos y aporta una mayor sensación de seguridad. Ha sido un éxito total”.

Además de su función preventiva, las cámaras permiten obtener información precisa sobre la entrada y salida de vehículos, especialmente durante la celebración de fiestas y eventos en Toro. Esto facilita las labores de control y prevención, proporcionando en muy poco tiempo una gran cantidad de datos útiles para los cuerpos de seguridad.

Imagen de una de las cámaras instaladas / Rocío Gato

“Mucha gente pensaba que iba a convertirse en una fuente de ingresos para el Ayuntamiento o en un sistema para controlar a los ciudadanos, pero la realidad es muy distinta”, explica Ramón Gómez. “Con el paso del tiempo, los vecinos están comprobando los excelentes resultados que están ofreciendo, tanto en materia de tráfico como en la resolución de accidentes y la prevención de otros delitos”, ha añadido. Desde su instalación se han esclarecido numerosos casos. Además, recalcan que únicamente tienen acceso a las grabaciones los miembros autorizados de la Policía Local y la Comandancia de la Guardia Civil con el fin de controlar y localizar los movimientos de vehículos que acceden o abandonan la localidad.

Actualmente, el Ayuntamiento trabaja en nuevas medidas para reducir la velocidad en los principales accesos al municipio, una iniciativa motivada por los accidentes registrados en los últimos años, entre ellos varios atropellos mortales. El objetivo es evitar que vuelvan a producirse este tipo de tragedias. “La idea no es multar al ciudadano, sino concienciar sobre la importancia de circular despacio para la seguridad de todos”, afirma Valdespina. “Cualquier esfuerzo destinado a reducir la velocidad merece la pena”.

Para ello, se instalará un sistema mediante el cual un radar controlará la velocidad de los vehículos. Cuando un conductor supere el límite establecido, se activará un semáforo. Si el vehículo se detiene, no habrá consecuencias; sin embargo, si continúa la marcha y rebasa el semáforo, podrá ser sancionado. Por otro lado, la instalación de cojines berlineses en las tres carreteras, y recientemente, en la zona de Capuchinos; también ha dado resultados muy positivos en la reducción de la velocidad.

A estas actuaciones se sumará próximamente el pintado de los denominados “dientes de dragón”, una señalización horizontal que genera la sensación visual de estrechamiento de la calzada y provoca que los conductores reduzcan la velocidad de forma natural. El objetivo, una vez más, es mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes. Desde el Ayuntamiento destacan que la incorporación de nuevas tecnologías se ha convertido en una herramienta clave para reforzar y complementar la labor diaria de los doce agentes de la Policía Local con los que cuenta actualmente la ciudad.