La IX edición del Festival Vintoro reunirá a miles de rockeros en Toro los días 19 y 20 de junio

En solo cuatro días Toro recibirá a miles de rockeros que asistrán a la IX edición del Festival Vintoro, que se celebrará los días 19 y 20 de junio. Un año más, el evento tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Raquel Álvarez Polo, donde la programación se desarrollará desde las 17:00 horas hasta las 3:30 de la madrugada en ambas jornadas, según han confirmado este lunes los organizadores en la presentación del evento, en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. Además, la Plaza Mayor volverá a desempeñar un papel protagonista en la programación del festival con el escenario Caja Rural, que acogerá durante la mañana del sábado el “vermú” y una fiesta de disfraces en la que actuarán los grupos Presbicia y Parabellum, a las 12:45 y 14:15 horas, respectivamente.

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, destacó que Vintoro “ya es un referente del rock a nivel nacional” y subrayó que el festival aporta a la ciudad “cultura, movimiento y actividad económica”. Asimismo, señaló que muchos asistentes aprovechan este fin de semana para conocer Toro y disfrutar de sus productos locales. Desde el Ayuntamiento se presta apoyo al evento mediante la habilitación de zonas de acampada, el acceso a la instalación deportiva y a la piscina municipal, así como la coordinación de los diferentes servicios de seguridad y emergencias, entre ellos Policía Local, Protección Civil y Bomberos. “Esperamos que, como en todas las ediciones, el festival se desarrolle con total normalidad y que el público disfrute. Gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto”, añadió.

Más de 80.000 personas han pasado por el festival Vintoro a lo largo de sus nueve ediciones

La Denominación de Origen Toro, patrocinador principal del festival, también quiso poner en valor la trayectoria del evento. Su presidente, Felipe Nalda, destacó que se trata de “un festival que cumple nueve años y que cuenta con una gran repercusión a nivel nacional, especialmente en la zona norte del país”. Nalda mostró su satisfacción por el importante impacto económico que genera, tanto por la elevada afluencia de público como por los beneficios que repercuten en los sectores de la hostelería y el comercio local principalemente. “Es un formato con un gran ambiente festivalero, un cartel de primer nivel y, además, se espera un fin de semana con muy buenas temperaturas”, señaló.

Por su parte, Samuel Sobrino, de Giralulas, productora encargada de la gestión, organización y promoción del festival, destacó el crecimiento experimentado por Vintoro desde sus inicios. “En estos nueve años han pasado por el festival más de 80.000 personas. La ocupación hotelera está completa desde hace meses, no solo en Toro, sino también en localidades cercanas”, afirmó. También puso en valor la participación de Presbicia en la programación de la Plaza Mayor. “Que el grupo de Daniel Guzmán haya aceptado tocar aquí demuestra que estamos haciendo las cosas muy bien”, aseguró. Asimismo, recordó que “en todos estos años nunca se ha registrado ningún incidente destacable con los asistentes, que siempre se llevan un gran recuerdo tanto de la ciudad como del festival”.

El cartel de esta IX edición reúne a bandas como Narco, Koma, Kaos Urbano, Kaotiko, ST, Sons of Aguirre, Porretas, Josetxu Piperrak, DCD, Envidia Kotxina, Parabellum, Me Fritos, Arpaviejas y Presbicia. Completarán la programación musical los DJ Amamarla y Los del Molino.Las entradas y abonos pueden adquirirse a través de Baila.fm. Toda la información del festival está disponible en sus redes sociales oficiales, @festivalvintoro.