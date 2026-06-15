La Casa de la Cultura de Toro celebra el verano con una programación centrada en los eclipses solares

Con el objetivo de favorecer la conciliación familiar y ofrecer a los niños diferentes alternativas culturales durante las vacaciones de verano, la Casa de la Cultura de Toro, en colaboración con el Ayuntamiento, ha elaborado una amplia y variada programación. La temática elegida para esta edición gira en torno al eclipse solar, un fenómeno astronómico que podrá observarse el próximo 12 de agosto. A través de actividades lúdicas y de fomento de la lectura, los participantes podrán comprender de una forma lúdica cómo y por qué se producen los eclipses. Las actividades se desarrollarán entre el 1 de julio y el 14 de agosto.

Entre las propuestas más destacadas figuran cuentacuentos sobre el sol y la luna, la conferencia Eclipses a lo largo de la historia —dirigida también al público adulto—, Soluna, un encuentro de magia y misterio, y el taller "Meteorólogos por un día". Como cada verano, la programación incluye además la proyección de 16 películas infantiles, que se ofrecerán diariamente a partir de las 12:00 horas, hasta completar el aforo. La programación fue presentada por el concejal de Cultura, Javier López, y por Cristina Tamames, directora de la Casa de la Cultura de Toro.

Durante todo el verano y hasta el 15 de septiembre, las personas interesadas podrán participar en el fanzine o “revista casera”, una iniciativa que se desarrolla desde hace tres años. Los participantes podrán entregar o enviar a la biblioteca sus creaciones basadas en collages, dibujos, poesías, microrrelatos o fotografías, bajo la temática “el mejor o el peor verano de tu vida”. Esta actividad cuenta con la colaboración del taller de escritores que se reúne durante todo el año en la Casa de la Cultura.

Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas a niños a partir de 6 años. “Tenemos previsto organizar también alguna actividad para edades más tempranas debido a la demanda existente”, señala Cristina Tamames. Las inscripciones, excepto para las sesiones de cine, pueden realizarse a través del correo electrónico casacultura@toroayto.es, del teléfono o WhatsApp 980 690 108, o presencialmente en la biblioteca.

Coincidiendo con la finalización del curso escolar, la Casa de la Cultura comenzará su horario de verano el próximo 24 de junio. Desde esa fecha permanecerá abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas.