Una avería deja a un tren con 500 pasajeros varado en Toro durante una hora

Durante una hora han permanecido parados en Toro los 495 pasajeros de un tren con destino a Madrid por una avería sin especificar. A pesar del incidente, los usuarios no han tenido que ser evacuados y han permanecido en los vagones en todo momento. Tras el parón, han reanudado la marcha con normalidad aunque con el retraso lógico acumulado.

Desde ADIF apuntan a los retrasos en la línea de ancho estándar entre Madrid y Galicia debido a una incidencia que afecta a la señalización en Toro, sin concretar la procedencia de la avería en las instalaciones.