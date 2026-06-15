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Una avería deja a un tren con 500 pasajeros varado en Toro durante una hora

A pesar del retraso acumulado, los usuarios no han tenido que ser evacuados y han permanecido en los vagones

El servicio ya se ha reanudado sin que haya trascendido el origen de la avería

Foto de archivo de pasajeros subiendo a un AVE.

Foto de archivo de pasajeros subiendo a un AVE. / G. L.( Europa Press - Archivo)

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T. S. / C. G.

Durante una hora han permanecido parados en Toro los 495 pasajeros de un tren con destino a Madrid por una avería sin especificar. A pesar del incidente, los usuarios no han tenido que ser evacuados y han permanecido en los vagones en todo momento. Tras el parón, han reanudado la marcha con normalidad aunque con el retraso lógico acumulado.

Desde ADIF apuntan a los retrasos en la línea de ancho estándar entre Madrid y Galicia debido a una incidencia que afecta a la señalización en Toro, sin concretar la procedencia de la avería en las instalaciones.

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