El Teatro Latorre acoge una gala flamenca a beneficio de la AECC en Toro

El Teatro Fundos Latorre acogió este domingo una muestra de baile flamenco a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Toro. Sobre el escenario actuaron tres grupos de la Asociación de Baile Flamenco y Compás Toro: Las Flamenquitas de Toro, Lunares de Toro y Pasión Flamenca, que ofrecieron un espectáculo basado en todo lo aprendido durante el último curso en esta escuela dirigida por Tania Serrano. La gala estuvo presentada por el toresano Jesús Díez, con la colaboración del Ayuntamiento de Toro y Bambalinas.

Las entradas tuvieron un precio de seis euros y la recaudación íntegra se destinará a la AECC. “Todo lo recaudado nos ayudará a seguir trabajando en la investigación y a mantener los servicios que ofrecemos tanto a las personas que padecen esta enfermedad como a sus familiares”, explicó Cristina Alvaredo, presidenta de la Junta Local. Asimismo, quiso agradecer la implicación de la escuela.

Con las entradas, también se sortearon muchos regalos gracias a la aportación de varias empresas locales. El público respondió de forma positiva a la actuación, llenando buena parte del patio de butacas y acompañando con aplausos cada uno de los bailes.

Actuación flamenco en Toro / Rocío Gato

La escuela de baile flamenco reúne actualmente a cincuenta de alumnas, entre niños y adultos. El proyecto nació hace cinco años con una idea clara: acercar el flamenco a los más jóvenes desde edades tempranas. “Toro necesitaba iniciativas dirigidas a niños y niñas que quisieran iniciarse en este arte tan arraigado en nuestra cultura. Con ilusión, esfuerzo y pasión por el flamenco decidí poner en marcha este proyecto”, señala Tania Serrano.

Para ello, una de las salas del Seminario Menor se transformó en un espacio de aprendizaje y convivencia abierto a personas de todas las edades. Las clases se imparten a partir de los cuatro años y permiten tanto descubrir como perfeccionar distintas disciplinas relacionadas con el flamenco. Entre ellas destacan las sevillanas, el flamenco tradicional, el manejo del abanico, el mantón y el sombrero cordobés, además del aprendizaje de diferentes palos flamencos.

A lo largo de cinco años, las alumnas han trabajado estilos como las rumbas o las alegrías, algunos de los cuales pudieron disfrutarse durante la actuación. El repertorio también incluye propuestas más innovadoras que fusionan el flamenco con canciones actuales, una fórmula que, según Serrano, despierta un gran entusiasmo entre las alumnas más jóvenes.